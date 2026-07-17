Ricorso al Tar di Maineri, sindaca Sara Grilli: “Si evocano scenari gravissimi senza che vi siano accuse circostanziate di brogli”

annullamento degli atti di proclamazione degli eletti relativamente alla sindaca Sara Grilli e a tutti i consiglieri comunali. Maineri battuta al ballottaggio di 7 e 8 giugno per soli 160 voti dalla sindaca eletta Sara Grilli, centrodestra , ha presentato ricorso al Tar per chiedere l’relativamente alla

Ma anche, tra l’altro, l’annullamento dell’atto di giuramento della sindaca e degli atti di nomina dei componenti della giunta nominati dalla sindaca Sara Grilli.

Nonché per chiedere Federica Maineri l’annullamento di tutti gli atti relativi alle operazioni dell’ufficio elettorale centrale e di ogni ufficio elettorale di sezione relativo al ballottaggio. E per chiedere l’annullamento di tutti gli atti relativi alle operazioni dell’ufficio elettorale centrale e di ogni ufficio elettorale di sezione relative allo svolgimento del primo turno delle amministrative del 24 e 25 maggio 2026.

L’udienza relativa al ricorso al Tar Toscana presentato dalla candidata sindaca Federica Maineri è stata fissata in data 22 settembre 2026 dal presidente della seconda sezione Alessandro Cacciari, con decreto pubblicato il 16 luglio 2026.

L’intervento di Sara Grilli, sindaca di Viareggio: “Viareggio si trova in ballo nell’ennesimo ricorso al Tar. Un salto indietro di 11 anni che la città non meritava. Colpisce soprattutto una contraddizione politica enorme. Nel primo Consiglio comunale la candidata ricorrente del Pd, con dichiarazioni rese ufficialmente e messe a verbale, aveva affermato che il suo primo dovere era quello di riconoscere il responso delle urne e rispettare il voto dei viareggini.

Oggi leggiamo un ricorso che racconta una realtà completamente diversa. Quale delle due versioni dovrebbero considerare vera i cittadini? Quella pronunciata davanti al Consiglio comunale o quella depositata davanti al TAR?

Un documento di 23 pagine, un castello di ipotesi, supposizioni e ricostruzioni che finiscono per mettere in discussione il lavoro di decine di presidenti di seggio, scrutatori e cittadini che hanno garantito il regolare svolgimento delle elezioni”.

Prosegue Sara Grilli: “Mi colpisce anche il clima che si sta cercando di alimentare. Si evocano scenari gravissimi senza che vi siano accuse circostanziate di brogli o responsabilità individuali, finendo per gettare un’ombra sull’intero sistema democratico e sul lavoro di chi ha operato nei seggi con serietà e senso dello Stato. È un messaggio pericoloso, perché rischia di minare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni”.

Quindi la sindaca di Viareggio: “Noi continuiamo a fare ciò che i viareggini ci hanno chiesto: amministrare. Lo faremo con il rispetto dovuto alla magistratura amministrativa, nella piena convinzione della correttezza del percorso elettorale e con la serenità di chi sa che la propria legittimazione deriva esclusivamente dal voto libero dei cittadini.

Abbiamo vinto perché Viareggio ha scelto un progetto amministrativo diverso, civico, concreto e credibile. Lo hanno fatto democraticamente, prima al primo turno e poi al ballottaggio. Quel risultato non nasce nelle aule dei tribunali, ma nelle urne.