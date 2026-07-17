Scontro moto-camion sulla strada per l’Amiata: muore centauro di 35 anni

SANTA FIORA – Una terribile tragedia della strada ha sconvolto l’Amiata nel tardo pomeriggio di ieri. Un drammatico scontro tra un camion e una motocicletta è costato la vita a un giovane centauro di 35 anni, deceduto sul colpo a causa delle gravissime lesioni riportate nell’impatto.

Il tragico sinistro si è consumato intorno alle 19 in località San Bastiano, lungo la Strada del Monte Amiata, nel territorio comunale di Santa Fiora. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle forze dell’ordine, ma l’impatto tra il mezzo pesante e la moto guidata dal 35enne è stato violentissimo, non lasciando scampo al motociclista.

La centrale operativa del 118 dell’Asl Toscana Sud Est ha attivato immediatamente la macchina dei soccorsi con la massima urgenza, inviando sul posto in codice rosso l’automedica di Castel del Piano, l’ambulanza India della Misericordia di Santa Fiora e l’ambulanza Blsd della Misericordia di Piancastagnaio. Era stato allertato e fatto levare in volo anche l’elisoccorso Pegaso 1; tuttavia, i sanitari giunti via terra non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane sul posto, rendendo purtroppo inutile ogni tentativo di rianimazione. Di conseguenza, la missione dell’elicottero regionale è stata annullata prima del suo atterraggio sul luogo del sinistro.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per effettuare i rilievi stradali necessari a ricostruire con esattezza le responsabilità e la dinamica dell’incidente, oltre a gestire la viabilità nel tratto stradale interessato.