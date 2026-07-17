23.4 C
Firenze
venerdì 17 Luglio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Tour de France, oggi tappa 13: orari, percorso e dove vederla in tv (in chiaro)

Sport nazionale
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – Il Tour de France 2026 torna protagonista con la tredicesima tappa. Oggi, venerdì 17 luglio, la Grande Boucle riprende la sua corsa – in diretta tv e streaming – con una frazione da 205,8, chilometri che partirà da Dole e arriverà a Belfort. In maglia gialla sempre il grande favorito alla vittoria finale, lo sloveno Tadej Pogacar. 

 

La strada ritorna a salire dopo due tappe per per lo più pianeggianti. Il gruppo attraverserà Falletans, Orchamps, Saint-Vit, Marnay, Rioz, Rougemont, Lure, Mélisey, Le Thillot, Saint-Maurice-sur-Moselle, le Ballon d’Alsace, Lepuix, Giromagny, Valdoie e Offemont prima dell’arrivo di Belfort. Due le salite classificate di questa tredicesima tappa. Il Col des Croix (terza categoria), 5,2km al 4,8% di pendenza al km 157,4, seguito soprattutto dal Ballon d’Alsace (prima categoria), 8,8km al 6,9% di pendenza al km 175,9. Lo sprint intermedio sarà a Mélisey, al km 137,8. 

 

La partenza della 13esima tappa del Tour de France è prevista per le ore 13.20, con l’arrivo che è invece in programma intorno alle 18. 

La Grande Boucle sarà trasmessa in diretta televisiva e in chiaro sui canali Rai, tra Rai 2 e RaiSport, ma anche sui canali Eurosport. Il Tour si potrà seguire anche in streaming su RaiPlay, HBO Max, Discovery+, Dazn, TIMvision e Prime Video Channels. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
23.4 ° C
23.9 °
20.9 °
69 %
0.7kmh
3 %
Ven
35 °
Sab
34 °
Dom
37 °
Lun
37 °
Mar
36 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1899)ultimora (1190)Video Adnkronos (377)sport (74)Tecnologia (70)salute (59)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati