Tour de France, oggi tappa 13: orari, percorso e dove vederla in tv (in chiaro)

(Adnkronos) – Il Tour de France 2026 torna protagonista con la tredicesima tappa. Oggi, venerdì 17 luglio, la Grande Boucle riprende la sua corsa – in diretta tv e streaming – con una frazione da 205,8, chilometri che partirà da Dole e arriverà a Belfort. In maglia gialla sempre il grande favorito alla vittoria finale, lo sloveno Tadej Pogacar.

La strada ritorna a salire dopo due tappe per per lo più pianeggianti. Il gruppo attraverserà Falletans, Orchamps, Saint-Vit, Marnay, Rioz, Rougemont, Lure, Mélisey, Le Thillot, Saint-Maurice-sur-Moselle, le Ballon d’Alsace, Lepuix, Giromagny, Valdoie e Offemont prima dell’arrivo di Belfort. Due le salite classificate di questa tredicesima tappa. Il Col des Croix (terza categoria), 5,2km al 4,8% di pendenza al km 157,4, seguito soprattutto dal Ballon d’Alsace (prima categoria), 8,8km al 6,9% di pendenza al km 175,9. Lo sprint intermedio sarà a Mélisey, al km 137,8.

La partenza della 13esima tappa del Tour de France è prevista per le ore 13.20, con l’arrivo che è invece in programma intorno alle 18.

La Grande Boucle sarà trasmessa in diretta televisiva e in chiaro sui canali Rai, tra Rai 2 e RaiSport, ma anche sui canali Eurosport. Il Tour si potrà seguire anche in streaming su RaiPlay, HBO Max, Discovery+, Dazn, TIMvision e Prime Video Channels.

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