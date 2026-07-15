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Inghilterra-Argentina, lite tra Messi e Bellingham: rissa in campo

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – Alta tensione in Inghilterra-Argentina e lite tra Lionel Messi e Jude Bellingham. Oggi, mercoledì 15 luglio, la Nazionale dei Tre Leoni sfida l’Albiceleste nella semifinale dei Mondiali 2026, in una partita molto sentita e che ha subito mostrato nervi tesissimi in campo, con una lite tra i due numeri 10 che è sfociata in rissa. 

Succede tutto dopo soli tre minuti. Messi riceve palla a centrocampo, salta un avversario e scappa in contropiede, venendo trattenuto da un avversario che lo getta a terra. Bellingham si avvicina a dire qualcosa al fuoriclasse dell’Argentina, che si alza per discutere con il centrocampista del Real Madrid. 

La discussione sfocia ben presto in rissa, con Paredes che interviene per difendere il suo capitano scatenando la rabbia degli inglesi, che lo ‘puntano’ e lo circondano prima dell’intervento di altri giocatori argentini. L’arbitro riesce a riportare la calma ma non frena la discussione tra Messi e Bellingham, che continuano a discutere a distanza. 

 

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