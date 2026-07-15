Il Pisa acquista il centrocampista Giuseppe Leone dalla Juve Stabia

PISA – Il Pisa Sporting Club ha ufficializzato l’acquisto a titolo definitivo di Giuseppe Leone dalla Juve Stabia. Il centrocampista classe 2001, nato calcisticamente nel vivaio della Juventus, si unisce alla rosa nerazzurra dopo un percorso che lo ha visto protagonista nelle categorie professionistiche.

Dopo l’esperienza con la formazione bianconera, Leone ha vestito la maglia del Siena prima di approdare al club campano. Con la Juve Stabia è stato tra i protagonisti della promozione in Serie B e del recente cammino culminato con la partecipazione ai playoff. Il giocatore vanta inoltre una lunga trafila nelle nazionali giovanili, collezionando 42 presenze tra l’Under 16 e l’Under 20.