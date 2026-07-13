Record e medaglia d’argento: l’atletica senese brilla con Emma Gallorini

SIENA – L’Università di Siena celebra il successo sportivo di Emma Gallorini, studentessa del corso di laurea in Biotecnologie, che ha conquistato la medaglia d’argento ai Campionati Italiani su pista categoria Under 23, disputati a Molfetta.

Nella giornata di sabato 11 luglio, l’atleta — che corre per i colori dell’UISP Siena — ha concluso la prova dei 3000 metri siepi con il tempo di 10,22,31. Oltre al titolo di vicecampionessa nazionale, la prestazione ha permesso alla studentessa di stabilire il nuovo record provinciale, migliorando il precedente limite di oltre venti secondi e posizionandosi al settimo posto nella graduatoria nazionale assoluta della disciplina.

Il rettore dell’ateneo, Roberto Di Pietra, ha espresso la soddisfazione della comunità accademica: “Congratulazioni a Emma Gallorini per questo importante risultato, che rende orgogliosa tutta la comunità universitaria. Le auguro di continuare a raggiungere nuovi successi, nello sport e nel percorso di studi”.

Archiviato l’impegno pugliese, Gallorini è già proiettata verso la prossima sfida agonistica. Sarà infatti presente a Firenze nelle giornate del 25 e 26 luglio per prendere parte ai Campionati Italiani Assoluti 2026.