La Pianese è tornata al lavoro: subito i test atletici

PIANCASTAGNAIO – La Pianese è tornata a scaldare i motori. Questo pomeriggio (11 luglio) allo stadio comunale di Piancastagnaio, la squadra bianconera ha ricominciato a lavorare sul campo dando ufficialmente il via alla stagione 2026/27.

Le zebrette, agli ordini di mister Andrea Zanchetta e del suo staff, hanno svolto alcuni test atletici per valutare la condizione generale e iniziare a mettere benzina nelle gambe. I test proseguiranno anche nella giornata di domani, quando la squadra si ritroverà al mattino e nel tardo pomeriggio. Dalla giornata di luned3ì invece, via alla preparazione vera e propria.

Questo l’elenco dei convocati a disposizione di mister Andrea Zanchetta.

Portieri: Gianluca Astaldi, Giulio Biondini, Alessandro Mariani, Michele Pezzolato, Andrea Zambuto

Difensori: Davide Bigiarini, Francesco Chesti, Tommaso Corti, Tommaso Fiorucci, Matteo Gorelli, Luca Ercolani, Lorenzo Masetti

Centrocampisti: Mamadou Pathe Balde, Marco Bertini, Matteo Colombo, Claudio Martey, Francesco Proietto, Amedeo Rossi, Carlo Maria Testa, Manuel Tirelli, Lorenzo Vigiani

Attaccante: Leonardo Bellini, Luca Fabrizi, Simone Ianesi, Francesco Minichino, Michael Nocci, Lorenzo Peli, Kleidi Xhani.

Quanto allo staff con mister Andrea Zanchetta ci sarà Erminio Russo, viceallenatore che ha già affiancato il tecnico piemontese. L’allenatore dei portieri è Silvio Cortinovis: classe 1972, che nel curriculum vanta lunghe esperienze all’Albinoleffe oltre che negli importanti settori giovanili di Inter e Atalanta. La preparazione atletica è nuovamente affidata a Vincenzo Chinè: un ritorno per il preparatore classe 1990, che aveva già lavorato in maniera proficua con le zebrette nella stagione 2022/23, reduce dall’esperienza all’Ancona. Dal capoluogo delle Marche proviene anche il match analyst Matteo Arena, che ha ricoperto lo stesso ruolo in biancorosso. Completa lo staff il vice preparatore atletico e del recupero infortunati Domenico Capitani, alla terza stagione con la Pianese.