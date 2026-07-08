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Radu Matei Dragusin è un nuovo calciatore della Fiorentina

È stato acquistato dalla società viola a titolo temporaneo con diritto di riscatto e obbligo a determinate condizioni

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REDAZIONE
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Radu Matei Dragusin (foto Acf Fiorentina)
Meno di 1 ' di lettura

FIRENZE – La Fiorentina ha ufficializzato l’arrivo in rosa di Radu Matei Dragusin. Il difensore rumeno, classe 2002, approda nel capoluogo toscano dal Tottenham Hotspur con la formula del prestito, che include un diritto di riscatto e un obbligo di acquisto definitivo al verificarsi di determinate condizioni.

Nato a Bucarest, il giocatore ha già maturato una significativa esperienza nel calcio italiano, avendo militato in passato tra le file di Juventus, Sampdoria e Genoa. Il suo curriculum sportivo vanta quasi 100 presenze complessive tra competizioni nazionali, come Serie A e Coppa Italia, e tornei internazionali tra cui Champions League, Europa League e FA Cup. Durante la sua carriera ha sollevato diversi trofei, conquistando una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana con la Juventus, oltre a un’Europa League vinta con la maglia del club inglese.

Oltre all’attività con i club, Dragusin è un punto fermo della nazionale rumena, con cui ha collezionato 30 presenze e ha partecipato all’edizione del 2024 del campionato europeo.

© Riproduzione riservata

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