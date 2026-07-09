Dall’imballatore al tecnico per l’ecodesign, nasce Associazione Professionisti Legno

(Adnkronos) – Nasce Professionisti Legno, Associazione professionale nazionale dedicata al comparto industriale del legno e alle relative professionalità, costituita nell’ambito della Legge 14 gennaio 2013, n. 4. L’Associazione è stata istituita per tutelare e valorizzare il patrimonio rappresentato dalle maestranze specializzate che operano lungo l’intera filiera del legno, promuovendo la qualità delle prestazioni professionali, la formazione permanente e la riconoscibilità delle competenze tecniche che sostengono la competitività del settore. L’iniziativa è stata presentata oggi a Bologna, presso le Serre dei Giardini Margherita, nell’ambito degli Stati Generali Foresta-Legno, promossi e organizzati da Federazione Filiera Legno quale occasione di confronto tra istituzioni, imprese, mondo della ricerca e professionisti sui principali temi strategici del comparto.

“Fare sistema significa mettere in comune visione, competenze e capacità di programmazione, affinché imprese e istituzioni possano operare in modo coordinato per rafforzare la competitività del nostro sistema produttivo e valorizzare il tessuto imprenditoriale nazionale – dichiara Valentino Valentini, viceministro delle Imprese e del Made in Italy – È in questa prospettiva che si colloca il percorso avviato da Federazione Filiera Legno, che con la nascita dell’Associazione Professionisti Legno compie un ulteriore passo nella valorizzazione delle maestranze specializzate e del patrimonio di competenze della filiera. Un progetto realizzato con il contributo di Pefc Italia, Uncem e Consorzio LegnoLegno, che rafforza una visione industriale orientata all’innovazione, alla sostenibilità e alla competitività. Le competenze rappresentano uno degli elementi distintivi del nostro Made in Italy: preservarle, svilupparle e trasmetterle alle nuove generazioni significa rafforzare il futuro di un comparto strategico, come quello della filiera del legno, per l’economia nazionale”.

Valorizzare e tutelare un patrimonio di professionalità in tutta la filiera: sono queste le basi fondanti di Professionisti Legno, lungo un perimetro di maestranze che ne attraversa i diversi comparti – spiega Filiera Legno – a partire dagli allestimenti fino all’edilizia in legno, dall’imballaggio fino alle competenze emergenti legate a sostenibilità, ecodesign, normazione tecnica e innovazione.

“Con Professionisti Legno compiamo un passaggio essenziale nella costruzione di un vero Sistema Prodotto Legno Nazionale – dichiara Angelo Luigi Marchetti, presidente di Federazione Filiera Legno – La competitività della filiera non dipende soltanto dalla disponibilità di materia prima o dalla capacità industriale delle imprese, ma anche dalla qualità delle competenze che rendono possibile progettare, trasformare, certificare, costruire e innovare con il legno. L’industria del legno è fatta di imprese ma soprattutto di persone, competenze e maestranze specializzate che rappresentano un patrimonio strategico per il nostro Paese: tutelarle significa sostenere la competitività della filiera, accompagnare l’evoluzione tecnologica e ambientale e favorire il passaggio generazionale all’interno delle nostre imprese”.

Il percorso di costituzione dell’Associazione, avviato nel 2025 con le prime interlocuzioni con la Direzione competente in materia di professioni non organizzate del ministero delle Imprese e del Made in Italy, è proseguito nel 2026 con un confronto avanzato su statuto e documentazione associativa. Nel quadro della Legge 4/2013 sulle professioni non regolamentate, l’Associazione punta a rafforzare qualificazione, trasparenza e riconoscibilità delle professionalità della filiera. Tra i primi profili professionali che costituiscono l’associazione figurano l’allestitore fieristico, l’imballatore, il tecnico dell’imballo, il carpentiere, il classificatore del legno ad uso strutturale e il tecnico per l’ecodesign. L’Associazione lavorerà progressivamente all’individuazione di ulteriori profili professionali, in coerenza con l’evoluzione tecnologica, normativa e organizzativa della filiera e con le esigenze espresse dal sistema produttivo.

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