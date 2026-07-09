Previdenza: Manfredonia (Acli), ‘Il contributivo rischia pensioni povere, serve una tutela di Video News 9 Luglio 2026 12:29 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Previdenza: Giubboni (Univ. Perugia), ‘La pensione contributiva va corretta con un aiuto Video News Previdenza: Ricotti (Patronato Acli), ‘La pensione contributiva di garanzia tutela chi avrà assegni Video News Addio a Bonnie Tyler, muore a 75 anni la voce del rock romantico Video News Sciopero treni Alta Velocità Italo oggi 9 luglio: gli orari della protesta Video News Heineken Italia presenta Together Lab, il nuovo osservatorio permanente sulla socialità Video News Tech, Ciardi (Acn): “Regole necessarie, ma siano agili e intelligenti” Video News Tech, Macrì (Leonardo): “Competizione economica globale si baserà su innovazione” Video News Bagnasco (Assafrica): “Export italiano in Africa raggiunge i 15 mld” Video News Food&Beverage: Filippi (Heineken Italia), ‘i giovani non cercano modelli da seguire, ma autenticità Video News Food&Beverage: Pratolongo (Heineken Italia), ‘Together Lab nato per ascoltare giovani e comprendere Video News Food&Beverage: Filippi (Heineken Italia), ‘i giovani non cercano modelli da seguire, ma autenticità Video News Al via ‘Vita Smisurata’, progetto per connettere le persone con sclerosi multipla Carica altri Firenze cielo sereno enter location 32.6 ° C 34.3 ° 32.1 ° 47 % 0.9kmh 6 % Gio 36 ° Ven 36 ° Sab 37 ° Dom 37 ° Lun 39 ° Ultimi articoli Salute e Benessere Vurro (UniMi): “Lega del Filo d’Oro ha raggiunto numero di utenti senza precedenti” Salute e Benessere Bartoli (Lega del Filo d’Oro): “Nel 2025 assistite oltre 1400 persone” Cronaca Estate e voglia di tintarella, il dermatologo: “Abbronzatura non è sinonimo di pelle sana” Lavoro Arriva il manuale pratico della gentilezza per cambiare la quotidianità e migliorare il benessere Tecnologia Nintendo cessa il supporto per Mario Kart Tour su mobile SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Previdenza: Giubboni (Univ. Perugia), ‘La pensione contributiva va corretta con un aiuto Video News Previdenza: Ricotti (Patronato Acli), ‘La pensione contributiva di garanzia tutela chi avrà assegni Video News Addio a Bonnie Tyler, muore a 75 anni la voce del rock romantico Video news Video News Previdenza: Giubboni (Univ. Perugia), ‘La pensione contributiva va corretta con un aiuto Video News Previdenza: Ricotti (Patronato Acli), ‘La pensione contributiva di garanzia tutela chi avrà assegni Video News Addio a Bonnie Tyler, muore a 75 anni la voce del rock romantico