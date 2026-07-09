Tech, Ciardi (Acn): “Regole necessarie, ma siano agili e intelligenti” Video News 9 Luglio 2026 10:50 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Heineken Italia presenta Together Lab, il nuovo osservatorio permanente sulla socialità Video News Tech, Macrì (Leonardo): “Competizione economica globale si baserà su innovazione” Video News Bagnasco (Assafrica): “Export italiano in Africa raggiunge i 15 mld” Video News Al via ‘Vita Smisurata’, progetto per connettere le persone con sclerosi multipla Video News Ets marittimo, 32 milioni di costi aggiuntivi su rotte per Palermo, è allarme rincari biglietti Video News Sclerosi multipla, Paolillo (Merck Italia) ‘Vita SMisurata accompagna pazienti nella vita Video News Sclerosi multipla, Minasi (Lega), ‘presa in carico paziente sia globale’ Video News Sclerosi multipla, Battaglia (Aism) ‘diagnosi e cure precoci possono fermare progressione’ Video News Sostenibilità, Mazzoncini (A2a): “Primo operatore nel teleriscaldamento e secondo in campo Video News Sostenibilità: Tasca (A2a), ‘necessaria per competitività pmi, per questo le formiamo sul tema’ Video News Sostenibilità: sindaca Castelletti, ‘con A2a innovazioni e investimenti sul territorio’ Video News Incendio al deposito Bartolini, la nube nera avvolge Milano – Video Carica altri Firenze cielo sereno enter location 32.6 ° C 34.3 ° 32.1 ° 47 % 0.9kmh 6 % Gio 36 ° Ven 36 ° Sab 37 ° Dom 37 ° Lun 39 ° Ultimi articoli Cronaca Controlli straordinari ad Arezzo, eseguiti dalla polizia due ordini di carcerazione Lavoro Rapporto Inps: “Il 77,8% delle prestazioni assistenziali sono indennità sono accompagnamento per prestazioni a invalidi civili” Lavoro Inps, il rapporto: sale età pensionamento, donne con 6 anni di contributi in meno Lavoro Previdenza, Inps: “-1,8% prestazioni liquidate pari a 1,5 milioni” Salute e Benessere Scoperta una nuova malattia genetica del neurosviluppo SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Heineken Italia presenta Together Lab, il nuovo osservatorio permanente sulla socialità Video News Tech, Macrì (Leonardo): “Competizione economica globale si baserà su innovazione” Video News Bagnasco (Assafrica): “Export italiano in Africa raggiunge i 15 mld” Video news Video News Heineken Italia presenta Together Lab, il nuovo osservatorio permanente sulla socialità Video News Tech, Macrì (Leonardo): “Competizione economica globale si baserà su innovazione” Video News Bagnasco (Assafrica): “Export italiano in Africa raggiunge i 15 mld”