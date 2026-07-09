Ets marittimo, 32 milioni di costi aggiuntivi su rotte per Palermo, è allarme rincari biglietti Video News 9 Luglio 2026 09:13 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Al via ‘Vita Smisurata’, progetto per connettere le persone con sclerosi multipla Video News Sclerosi multipla, Paolillo (Merck Italia) ‘Vita SMisurata accompagna pazienti nella vita Video News Sclerosi multipla, Minasi (Lega), ‘presa in carico paziente sia globale’ Video News Sclerosi multipla, Battaglia (Aism) ‘diagnosi e cure precoci possono fermare progressione’ Video News Sostenibilità, Mazzoncini (A2a): “Primo operatore nel teleriscaldamento e secondo in campo Video News Sostenibilità: Tasca (A2a), ‘necessaria per competitività pmi, per questo le formiamo sul tema’ Video News Sostenibilità: sindaca Castelletti, ‘con A2a innovazioni e investimenti sul territorio’ Video News Incendio al deposito Bartolini, la nube nera avvolge Milano – Video Video News Meloni: “L’Europa deve garantirsi la sicurezza da sola” Video News Alis e gli scenari geopolitici: sfide e opportunità della logistica Video News Economia del mare, Urso: “Italia torna centrale nel Mediterraneo” Video News Economia del mare, Acampora: “Generati 225 miliardi di valore aggiunto” Carica altri Firenze cielo sereno enter location 27.2 ° C 27.8 ° 24.8 ° 63 % 0.9kmh 6 % Gio 36 ° Ven 36 ° Sab 37 ° Dom 37 ° Lun 39 ° Ultimi articoli Cronaca Incidente sul lavoro a Sesto Fiorentino, muore un operaio di 48 anni Tecnologia Affitti per studenti, calano i prezzi delle stanze in Europa nel Q2 2026 Lavoro Carburanti, salgono i prezzi di benzina e gasolio. Schizzano quotazioni Cultura ed Eventi Il giardiniere e paesaggista fiorentino Stefano Passerotti sul tetto del mondo a Singapore Primo Piano Frode nei bonus edilizi a Grosseto: sequestro preventivo per oltre 380mila euro SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Al via ‘Vita Smisurata’, progetto per connettere le persone con sclerosi multipla Video News Sclerosi multipla, Paolillo (Merck Italia) ‘Vita SMisurata accompagna pazienti nella vita Video News Sclerosi multipla, Minasi (Lega), ‘presa in carico paziente sia globale’ Video news Video News Al via ‘Vita Smisurata’, progetto per connettere le persone con sclerosi multipla Video News Sclerosi multipla, Paolillo (Merck Italia) ‘Vita SMisurata accompagna pazienti nella vita Video News Sclerosi multipla, Minasi (Lega), ‘presa in carico paziente sia globale’