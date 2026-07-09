Sostenibilità: sindaca Castelletti, ‘con A2a innovazioni e investimenti sul territorio’ Video News 9 Luglio 2026 08:13 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Sclerosi multipla, Paolillo (Merck Italia) ‘Vita SMisurata accompagna pazienti nella vita Video News Sclerosi multipla, Minasi (Lega), ‘presa in carico paziente sia globale’ Video News Sclerosi multipla, Battaglia (Aism) ‘diagnosi e cure precoci possono fermare progressione’ Video News Sostenibilità, Mazzoncini (A2a): “Primo operatore nel teleriscaldamento e secondo in campo Video News Sostenibilità: Tasca (A2a), ‘necessaria per competitività pmi, per questo le formiamo sul tema’ Video News Incendio al deposito Bartolini, la nube nera avvolge Milano – Video Video News Meloni: “L’Europa deve garantirsi la sicurezza da sola” Video News Alis e gli scenari geopolitici: sfide e opportunità della logistica Video News Economia del mare, Urso: “Italia torna centrale nel Mediterraneo” Video News Economia del mare, Acampora: “Generati 225 miliardi di valore aggiunto” Video News Economia del mare, Esposito: “Cantieristica nel Mezzogiorno cresce più del Nord” Video News Economia del mare, Prete (Unioncamere): “Un euro generato da blue economy ne attiva 1,8 in altri Carica altri Firenze cielo sereno enter location 27.2 ° C 27.8 ° 24.8 ° 63 % 0.9kmh 6 % Gio 36 ° Ven 36 ° Sab 37 ° Dom 37 ° Lun 39 ° Ultimi articoli Lavoro Carburanti, salgono i prezzi di benzina e gasolio. Schizzano quotazioni Cultura ed Eventi Il giardiniere e paesaggista fiorentino Stefano Passerotti sul tetto del mondo a Singapore Primo Piano Frode nei bonus edilizi a Grosseto: sequestro preventivo per oltre 380mila euro Cronaca In fumo 20 ettari di terreni incolti e sterpaglie nelle campagne di Castelfiorentino Tecnologia Rischio frodi online e violazioni dei dati durante i saldi estivi SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Sclerosi multipla, Paolillo (Merck Italia) ‘Vita SMisurata accompagna pazienti nella vita Video News Sclerosi multipla, Minasi (Lega), ‘presa in carico paziente sia globale’ Video News Sclerosi multipla, Battaglia (Aism) ‘diagnosi e cure precoci possono fermare progressione’ Video news Video News Sclerosi multipla, Paolillo (Merck Italia) ‘Vita SMisurata accompagna pazienti nella vita Video News Sclerosi multipla, Minasi (Lega), ‘presa in carico paziente sia globale’ Video News Sclerosi multipla, Battaglia (Aism) ‘diagnosi e cure precoci possono fermare progressione’