32.6 C
Firenze
giovedì 9 Luglio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Bartoli (Lega del Filo d’Oro): “Nel 2025 assistite oltre 1400 persone”

Salute e Benessere
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Il Bilancio Sociale 2025 rappresenta ancora una volta uno strumento essenziale di comunicazione per poter rappresentare quanto la Lega del Filo d’Oro ha fatto nel corso dell’ultimo anno, grazie ad un impegno incredibile da parte del personale, dei volontari, delle stesse famiglie e dei sostenitori. L’anno che si è concluso ci ha consentito di raggiungere, con modalità diverse, ben 1405 persone, da bambini di pochi mesi, fino ad arrivare anche ad alcuni anziani”. 

Sono le parole di Rossano Bartoli, Presidente della Fondazione Lega del Filo d’Oro, in occasione della presentazione del Bilancio Sociale 2025, tenutosi all’Università degli Studi di Milano.  

“Ciò significa che la popolazione raggiunta è cresciuta, grazie anche all’accrescimento dei servizi della Lega del Filo d’Oro. Infatti, nel corso dello scorso anno, abbiamo aperto una nuova sede a Rende, in provincia di Cosenza – spiega Bartoli – e da poche settimane è attiva quella di Nuoro, in Sardegna, per un totale di 13 regioni raggiunte. La Lega del Filo d’Oro è impegnata a potenziare ed allargare i propri servizi, grazie anche alla grande generosità espressa dai sostenitori”. 

“Il bilancio sociale rappresenta anche il punto di partenza per gli obiettivi futuri, orientati ad un potenziamento della rete dei servizi, per avvicinarci ulteriormente a famiglie e utenti; a uno sviluppo ulteriore dell’attività scientifica, dell’utilizzo delle tecnologie assistive fino agli interventi che facilitano l’autonomia e la partecipazione attiva della persona sordocieca e con pluridisabilità. Si tratta di un impegno che la Lega del Filo d’Oro si assume anche di fronte a istituzioni e sostenitori”, conclude. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
32.6 ° C
34.3 °
32.1 °
47 %
0.9kmh
6 %
Gio
36 °
Ven
36 °
Sab
37 °
Dom
37 °
Lun
39 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2224)ultimora (1340)Video Adnkronos (484)sport (115)salute (87)Tecnologia (71)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati