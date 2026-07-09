Il servizio passaporti targato Poste Italiane Video News 9 Luglio 2026 14:10 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Previdenza: Manfredonia (Acli), ‘Il contributivo rischia pensioni povere, serve una tutela di Video News Previdenza: Giubboni (Univ. Perugia), ‘La pensione contributiva va corretta con un aiuto Video News Previdenza: Ricotti (Patronato Acli), ‘La pensione contributiva di garanzia tutela chi avrà assegni Video News Addio a Bonnie Tyler, muore a 75 anni la voce del rock romantico Video News Sciopero treni Alta Velocità Italo oggi 9 luglio: gli orari della protesta Video News Heineken Italia presenta Together Lab, il nuovo osservatorio permanente sulla socialità Video News Tech, Ciardi (Acn): “Regole necessarie, ma siano agili e intelligenti” Video News Tech, Macrì (Leonardo): “Competizione economica globale si baserà su innovazione” Video News Bagnasco (Assafrica): “Export italiano in Africa raggiunge i 15 mld” Video News Food&Beverage: Filippi (Heineken Italia), ‘i giovani non cercano modelli da seguire, ma autenticità Video News Food&Beverage: Pratolongo (Heineken Italia), ‘Together Lab nato per ascoltare giovani e comprendere Video News Food&Beverage: Filippi (Heineken Italia), ‘i giovani non cercano modelli da seguire, ma autenticità Carica altri Firenze cielo sereno enter location 36.9 ° C 37.3 ° 35.1 ° 31 % 0.9kmh 7 % Gio 36 ° Ven 36 ° Sab 37 ° Dom 36 ° Lun 39 ° Ultimi articoli Lavoro FederlegnoArredo, export filiera giù del 5,2% in I trimestre: Usa e Medio Oriente pesano sul dato Cronaca Fiamme di sterpaglie e canneto lungo la statale 67: vigili del fuoco in azione a Pontedera Primo Piano Cade dalla bicicletta a Gaiole in Chianti: in elisoccorso in ospedale a Siena Finanza Unicredit-Commerz: a Piazza Affari +2,15% per Gae Aulenti. L’esperto: “Mercato considera probabile acquisizione” Lavoro Pmi, Aief-Guido Carli: più cultura finanziaria per cittadini e imprese SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Previdenza: Manfredonia (Acli), ‘Il contributivo rischia pensioni povere, serve una tutela di Video News Previdenza: Giubboni (Univ. Perugia), ‘La pensione contributiva va corretta con un aiuto Video News Previdenza: Ricotti (Patronato Acli), ‘La pensione contributiva di garanzia tutela chi avrà assegni Video news Video News Previdenza: Manfredonia (Acli), ‘Il contributivo rischia pensioni povere, serve una tutela di Video News Previdenza: Giubboni (Univ. Perugia), ‘La pensione contributiva va corretta con un aiuto Video News Previdenza: Ricotti (Patronato Acli), ‘La pensione contributiva di garanzia tutela chi avrà assegni