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Coppa Italia: l’Arezzo sfida l’Union Brescia il 9 agosto e Benevento-Ravenna vale la Fiorentina

Il programma del turno preliminare: amaranto in campo il 9 agosto alle 19:45, le vincenti volano ai trentaduesimi di finale

Sport
Davide Caruso
Davide Caruso
(foto FB Ss Arezzo)
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L’attesa per l’ottantesima edizione della Coppa Italia Frecciarossa sta per finire. La formazione amaranto farà il suo debutto stagionale domenica 9 agosto, quando affronterà tra le mura amiche l’Union Brescia nel turno preliminare del torneo.

La sfida, in programma alle ore 19:45, rappresenta lo scoglio iniziale per le 44 squadre iscritte alla competizione, che vede ai nastri di partenza i club di Serie A, Serie B e quattro formazioni di Serie C. Il tabellone è già stato delineato, tracciando il possibile cammino delle squadre toscane: chi supererà il turno di agosto, infatti, otterrà il pass per i trentaduesimi di finale, dove il calendario prevede già un incrocio con il Cagliari.

Il quadro completo del turno preliminare si articolerà su due giornate. Sabato 8 agosto, alle ore 20:00, si giocherà Vicenza-Catania, mentre alle ore 20:30 sarà la volta di Ascoli-Potenza. Domenica 9 agosto, oltre al match dell’Arezzo, è prevista la sfida tra Benevento e Ravenna (ore 21:00), che designerà l’avversaria della Fiorentina ai trentaduesimi.

© Riproduzione riservata

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