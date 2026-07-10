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Fiorentina, l’1 agosto a Klagenfurt amichevole di extralusso: sfida al Real Madrid

La squadra di Fabio Grosso torna ad affrontare i blancos in un test dopo l'incontro nel 2017 al Bernabeu

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REDAZIONE
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Fabio Grosso, allenatore della Fiorentina (foto Acf Fiorentina)
Meno di 1 ' di lettura

FIRENZE – La Carinzia si prepara a ospitare uno dei più importanti eventi calcistici dell’estate. Sabato 1 agosto la Fiorentina affornterà il Real Madrid al Wörthersee Stadion di Klagenfurt. Il calcio d’inizio di questa prestigiosa amichevole internazionale è previsto alle 18. I biglietti saranno in vendita esclusivamente su www.testspiele.at a partire da mercoledì (15 luglio) alle 12.

La Fiorentina tornerà ad affrontare il Real Madrid, il club più vincente d’Europa, dopo l’amichevole del Bernabeu del 2017. La partita è organizzata da Onside Sports, agenzia leader in Europa nell’organizzazione di amichevoli internazionali e ritiri calcistici.

Considerato il richiamo internazionale delle due squadre e l’elevata richiesta prevista, si consiglia ai tifosi di acquistare i biglietti con anticipo.

© Riproduzione riservata

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