Fiorentina, l’1 agosto a Klagenfurt amichevole di extralusso: sfida al Real Madrid

FIRENZE – La Carinzia si prepara a ospitare uno dei più importanti eventi calcistici dell’estate. Sabato 1 agosto la Fiorentina affornterà il Real Madrid al Wörthersee Stadion di Klagenfurt. Il calcio d’inizio di questa prestigiosa amichevole internazionale è previsto alle 18. I biglietti saranno in vendita esclusivamente su www.testspiele.at a partire da mercoledì (15 luglio) alle 12.
La Fiorentina tornerà ad affrontare il Real Madrid, il club più vincente d’Europa, dopo l’amichevole del Bernabeu del 2017. La partita è organizzata da Onside Sports, agenzia leader in Europa nell’organizzazione di amichevoli internazionali e ritiri calcistici.
Considerato il richiamo internazionale delle due squadre e l’elevata richiesta prevista, si consiglia ai tifosi di acquistare i biglietti con anticipo.