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Livelli essenziali di assistenza, la Toscana nella top five in Italia per la sanità

Secondo gli indicatori Lea è a pari merito con Lombardia e Veneto dietro Emilia Romagna e provincia autonoma di Trento. Quarto posto per gli ospedali

CronacaPrimo Piano
REDAZIONE
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Giani a Cisanello (foto Toscana Notizie)
1 ' di lettura

FIRENZE – La sanità toscana si conferma ai vertici della qualità e dell’efficienza nel panorama nazionale. La Toscana si piazza infatti tra le prime cinque regioni italiane in tutte e tre le macro-aree del monitoraggio 2024 dei Livelli essenziali di assistenza (Lea).

A certificarlo sono i dati ufficiali del Nuovo Sistema di Garanzia del ministero della Salute, approvati dal Comitato permanente. La nostra regione si posiziona stabilmente nel gruppo di testa della classifica nazionale grazie a punteggi ben al di sopra delle soglie richieste: su una scala che fissa l’asticella della sufficienza a 60 punti, la Toscana porta a casa un 96 nell’area prevenzione, un 94 nell’assistenza distrettuale e un 90 in quella ospedaliera.

Analizzando i singoli comparti, nel settore della prevenzione il punteggio di 96 vale il quinto posto in Italia a pari merito con Lombardia e Veneto, in un podio guidato dalla provincia autonoma di Trento con 98 e dall’Emilia-Romagna con 97.

Ottime notizie arrivano dall’area distrettuale — l’indicatore che misura la capillarità dell’assistenza territoriale e l’efficacia della medicina di base — dove il 94 conquistato permette alla Toscana di artigliare il terzo gradino del podio nazionale subito dietro a Veneto ed Emilia-Romagna, e staccando nettamente Piemonte e Lombardia. Per quanto riguarda infine l’assistenza ospedaliera, il voto di 90 assegna alla sanità toscana la quarta posizione in classifica, dietro soltanto alle eccellenze di Veneto, Trento ed Emilia-Romagna, a testimonianza di una tenuta complessiva e di alto livello di tutte le strutture sanitarie regionali.

© Riproduzione riservata

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