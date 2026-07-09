Commando assalta l’azienda di metalli prezioso: mezzi pesanti usati per ostruire le vie d’accesso

BARBERINO TAVARNELLE – Un colpo studiato nei minimi dettagli, messo a segno con tecniche da vera e propria banda di professionisti. Nella notte appena trascorsa, i ladri hanno preso d’assalto un’azienda specializzata nella lavorazione di metalli preziosi e semilavorati situata nella frazione di Sambuca, nel comune di Barberino Tavarnelle, riuscendo a fuggire con un bottino il cui valore complessivo è ancora in corso di esatta quantificazione.

La dinamica del furto rivela un’organizzazione militare: prima di entrare in azione all’interno dello stabilimento, i malviventi hanno letteralmente blindato la zona per proteggersi le spalle ed evitare l’arrivo improvviso delle forze dell’ordine o dei vigilanti. Per farlo, hanno utilizzato diverse vetture e persino due autoarticolati, posizionati strategicamente in mezzo alla carreggiata per sbarrare completamente tutte le limitrofe vie d’accesso che conducono alla ditta.

Una volta isolata l’area, i componenti della banda si sono introdotti nei locali dell’azienda, facendo man bassa di metalli preziosi e semilavorati. Consumato il colpo in pochi minuti, i ladri hanno abbandonato i mezzi pesanti usati come barricate e si sono dati alla fuga a tutta velocità a bordo di un furgone, facendo perdere le proprie tracce nella notte.

Sulla vicenda hanno fatto scattare immediatamente le indagini i carabinieri della compagnia di Scandicci, che hanno eseguito i rilievi sul posto e stanno visionando i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona per raccogliere elementi utili a identificare i membri del commando.