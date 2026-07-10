Reflect: Claude ora analizza come usiamo l’intelligenza artificiale

(Adnkronos) – Dopo il successo delle tradizionali retrospettive annuali rese popolari da Spotify Wrapped e successivamente adottate da numerosi servizi digitali, anche il settore dell’intelligenza artificiale abbraccia il concetto di “anno in rassegna”. Anthropic ha annunciato Reflect, una nuova funzionalità integrata in Claude che consente agli utenti di visualizzare un’analisi del proprio utilizzo del chatbot negli ultimi trenta giorni, tre mesi, sei mesi oppure nell’arco di un anno.

La dashboard raccoglie una serie di informazioni sulle modalità di utilizzo di Claude, individuando gli argomenti affrontati più frequentemente, i tipi di attività affidate all’assistente e gli orari nei quali l’utente ricorre con maggiore intensità al servizio. A queste statistiche si affiancano alcuni strumenti dedicati al benessere digitale, come la possibilità di impostare fasce orarie di pausa o promemoria che invitano a interrompere l’utilizzo dopo un determinato periodo di tempo. Anthropic ha inoltre anticipato l’arrivo di un indicatore che mostrerà il tempo complessivo trascorso utilizzando Claude.

Secondo l’azienda, Reflect non si limita a presentare dati statistici, ma vuole offrire uno spunto di riflessione sul ruolo che l’intelligenza artificiale assume nella vita quotidiana. Per questo motivo la piattaforma propone periodicamente alcune domande pensate per stimolare una valutazione personale, ad esempio chiedendo quali attività l’utente preferisca continuare a svolgere autonomamente anche se Claude sarebbe in grado di completarle più rapidamente. Le risposte possono poi diventare l’inizio di una nuova conversazione con il chatbot stesso.

L’iniziativa si inserisce nella strategia con cui Anthropic promuove Claude come uno strumento di collaborazione piuttosto che un semplice sistema di automazione. Da tempo la società insiste sull’idea che l’intelligenza artificiale debba supportare il ragionamento umano anziché sostituirlo, una filosofia che ha caratterizzato anche le più recenti campagne di comunicazione. Reflect segue la stessa impostazione, mostrando esempi concreti delle abitudini dell’utente, come la tendenza a modificare personalmente le bozze di email generate dall’AI oppure a delegare determinate attività soltanto dopo aver definito in autonomia la strategia da seguire.

Sul fronte della privacy, Anthropic precisa che la funzione non analizza il contenuto dei file presenti nei servizi collegati a Claude, come le email o altri documenti sincronizzati. Potrà invece rilevare il fatto che il chatbot sia stato utilizzato, ad esempio, per sintetizzare una casella di posta elettronica. Restano esclusi dall’analisi anche i dialoghi avvenuti in modalità incognito e quelli collegati a integrazioni dedicate alla salute. Per quanto riguarda gli argomenti sensibili, l’azienda afferma che potranno comparire esclusivamente in forma sintetica e senza dettagli specifici.

Reflect è già disponibile in versione beta per gli utenti gratuiti di Claude e per gli abbonati ai piani Pro e Max, a condizione che abbiano attivato la funzione di memoria delle conversazioni. L’accesso avviene dal menu delle impostazioni dell’applicazione web o desktop. Anthropic ha inoltre annunciato che la funzionalità sarà estesa prossimamente anche a Claude Cowork, spiegando che il progetto è nato dalle interviste condotte con gli utenti della piattaforma.

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