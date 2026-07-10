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Ghost of Tsushima: Legends, il gioco diventa serie anime

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(Adnkronos) – Aniplex e Crunchyroll hanno diffuso un teaser trailer in forma di character art per annunciare la trasposizione animata di Ghost of Tsushima: Legends, spin-off multiplayer del celebre titolo PlayStation sviluppato da Sucker Punch Productions. La serie debutterà sulla piattaforma di streaming nel corso del 2027. 

La trama seguirà uno degli ultimi samurai rimasti, impegnato a difendere la propria terra natale, l’isola di Tsushima, dall’avanzata dell’Impero Mongolo. Un impianto narrativo che riprende l’ambientazione storica e i toni epici già apprezzati nel videogioco originale, trasponendoli nel linguaggio dell’animazione seriale. 

Alla regia troviamo Takanobu Mizuno, mentre la produzione sarà curata da Hayate Inc. Lo studio Kamikaze Douga si occuperà invece della realizzazione dell’animazione vera e propria. Sul fronte della scrittura, il progetto vanta la firma di Satoshi Maejima e Gen Urobuchi, con quest’ultimo che assumerà anche il ruolo di responsabile della composizione della storia. A completare il quadro creativo, i character design saranno affidati a Takashi Okazaki. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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