Danfoss acquisisce Alfagomma, nasce un leader globale nel Fluid Conveyance

(Adnkronos) – Danfoss ha sottoscritto un accordo definitivo per l’acquisizione di Alfagomma, azienda specializzata nella produzione di tubi e raccordi per applicazioni industriali e idrauliche. L’operazione mira a integrare le attività di Alfagomma all’interno della divisione Fluid Conveyance di Danfoss Power Solutions, con l’obiettivo di rafforzare la leadership del gruppo danese nel comparto dei sistemi di trasferimento dei fluidi a livello globale.

L’acquisizione si inserisce nel piano strategico di lungo termine di Danfoss, finalizzato ad accelerare la crescita attraverso l’espansione del portafoglio tecnologico e della presenza geografica. Alfagomma, fondata nel 1956 e attiva con marchi quali ALFAGOMMA, Dunlop Hiflex e Argus, porta in dote una rete di 28 siti produttivi e di assemblaggio, impiegando circa 4.500 dipendenti e generando un fatturato annuo stimato intorno ai 600 milioni di euro. “L’acquisizione di Alfagomma rappresenta una tappa importante per Danfoss e un passo strategico significativo nell’esecuzione della nostra strategia di lungo termine. Unendo queste due realtà, diamo vita a un leader globale nel settore Fluid Conveyance, combinando competenze complementari, maggiore scala e una presenza internazionale che ci consentirà di servire ancora meglio i nostri clienti e accelerare la crescita futura. Siamo felici di accogliere i talentuosi colleghi di un’azienda che abbiamo sempre ammirato per la qualità delle sue persone, le solide relazioni con i clienti e l’eccellenza tecnica e di servizio che la contraddistinguono”, ha dichiarato Kim Fausing, Presidente e CEO di Danfoss.

La sinergia tra le due realtà si basa su un’elevata complementarità operativa. Mentre Danfoss presidia già mercati aerospaziali, marini e industriali, Alfagomma apporta competenze specifiche in settori quali l’oil & gas, il comparto minerario e le applicazioni industriali pesanti. “Alfagomma rappresenta un’eccellente integrazione strategica per Danfoss Power Solutions. Le nostre attività sono altamente complementari, con limitate sovrapposizioni e importanti opportunità di creare maggiore valore per i clienti in tutto il mondo. Combinando tecnologie, capacità produttive e presenza globale sul mercato, rafforzeremo ulteriormente le partnership con i clienti ed espanderemo la nostra capacità di supportarli ovunque operino, dall’idraulica mobile a quella industriale e in molte altre applicazioni. Alfagomma porta con sé una reputazione eccellente e competenze distintive in applicazioni industriali come oil & gas e settore minerario, ambiti nei quali eccelle da anni. Ancora più importante, stiamo unendo due organizzazioni accomunate da una forte attenzione ai clienti e dalla passione nel risolvere le sfide applicative più complesse. Siamo lieti di dare il benvenuto al team Alfagomma in Danfoss Power Solutions”, ha dichiarato Daniel Winter, Presidente di Danfoss Power Solutions.

”Alfagomma è uno dei nomi più rispettati del nostro settore. Unendo due aziende con punti di forza complementari, stiamo creando un leader globale nel mercato dei tubi e raccordi, con capacità produttive e distributive di assoluto livello e un forte know-how applicativo. Questa combinazione rafforzerà la nostra capacità di supportare i clienti a livello globale e costituirà una solida piattaforma per una crescita sostenibile e di lungo periodo”, ha dichiarato Domenico Traverso, Presidente della divisione Fluid Conveyance di Danfoss Power Solutions.

Il Collegio dei Liquidatori di Alfagomma ha dichiarato: “Questa operazione rappresenta il risultato positivo di un processo strutturato finalizzato a garantire la continuità aziendale e a preservare il valore di lungo termine di Alfagomma per tutti i suoi stakeholder. In Danfoss, abbiamo trovato un importante e ideale partner industriale: un gruppo internazionale leader, a proprietà familiare, che ne condivide i valori e la visione di lungo periodo e che ha assunto un chiaro impegno a rafforzarne le attività, sostenere la base industriale e garantire stabilità, crescita e continui investimenti nelle persone, nelle competenze e nelle attività operative di Alfagomma. Riteniamo che questo rappresenti il miglior risultato possibile per l’azienda, i suoi dipendenti, clienti e fornitori, nonché per le comunità industriali nelle quali Alfagomma opera. Nel nostro ruolo di liquidatori nominati alla fine di maggio 2025, riteniamo di aver portato a termine il mandato affidatoci, rispettando le tempistiche previste e contribuendo a garantire ad Alfagomma un futuro di continuità e crescita”.

Fino al completamento dell’acquisizione, previsto per la fine del 2026, entrambe le aziende manterranno la propria indipendenza operativa.

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