Italrugby, Esn è il nuovo nutrition partner della Federazione

(Adnkronos) – Esn, brand internazionale di sports nutrition parte di The Quality Group (TQG), è il nuovo Sport Nutrition Partner della Federazione Italiana Rugby (Fir). La partnership, ufficialmente attiva dal 1° luglio 2026, vede Esn affiancare le Nazionali Italiane di rugby seniores come fornitore ufficiale. Nel corso della collaborazione, Esn lavorerà insieme alla Federazione per lo sviluppo di una linea dedicata agli Azzurri con l’obiettivo di costruire un progetto coerente con le specificità del rugby e con le esigenze delle squadre coinvolte.

L’accordo porta Esn al fianco di uno degli sport più identitari del panorama italiano e internazionale, in cui disciplina, preparazione e spirito di squadra rappresentano valori quotidiani.

La collaborazione nasce dalla volontà di affiancare il movimento rugbistico italiano con un supporto dedicato alla nutrizione sportiva, mettendo a disposizione delle nazionali una selezione di prodotti Esn per accompagnare la routine degli atleti prima, durante e dopo l’attività sportiva (la fornitura include prodotti proteici, creatina, soluzioni per l’idratazione e l’apporto di elettroliti, prodotti energetici e micronutrienti, in linea con le esigenze tecniche e nutrizionali della Federazione).

Marco Cecchin, Esn Country Manager Italia, ha commentato così la collaborazione: “Diventare Sport Nutrition Partner della Federazione Italiana Rugby rappresenta per Esn un passaggio importante nel percorso di crescita del brand in Italia. Il rugby è uno sport che esprime valori molto vicini alla nostra identità: disciplina, performance, lavoro di squadra e miglioramento continuo. Con questa collaborazione vogliamo mettere a disposizione delle Nazionali Azzurre la nostra esperienza nella sport nutrition e una selezione di prodotti pensati per accompagnare la routine degli atleti nelle diverse fasi della preparazione, in pieno coordinament con le esigenze tecniche e sportive della Federazione”.

Queste, invece, le parole del presidente della Federazione Italia Rugby Andrea Duodo: “La Federazione è costantemente impegnata nel garantire alle proprie atlete ed ai propri atleti tutti gli strumenti necessari a competere al meglio ed a rappresentare il Paese e il movimento rugbistico sulla scena internazionale, come sta accadendo in questi giorni alla Nazionale Maschile impegnata nella prima edizione del Nations Championship”.

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