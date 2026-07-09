Disabilità: Vurro (UniMi), ‘Lega del Filo d’Oro capace di creare autonomia’ Video News 9 Luglio 2026 16:23 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Disabilità: anno record per la Lega del Filo d’Oro, massimo storico di utenti e giornate di Video News “Trump straparla e tu stai zitto”, ad Ankara la domanda del giornalista imbarazza Rutte Video News Commercio, Benifei (Pd): “Accordo Ue-Messico utile per Made in Italy e diversificazione mercati” Video News Trasporti, Ricci (Pd): “Diritti passeggeri, dopo 22 anni rimborsi certi e trolley incluso” Video News Caldo record sull’Europa, l’allarme dell’Oms Video News Maran (Pd): “Dopo pandemia e conflitti l’Agenda 2030 ha rallentato, l’Ue tenga alta l’attenzione” Video News Penny Italia in Sicilia: Sviluppo, Territorio e Sostenibilità a San Giovanni La Punta Video News Salus tv n° 27 dell’8 luglio 2026 Video News Tech: convegno Med-Or – Luiss, ‘innovazione asset strategico per sicurezza e autonomia Europa’ Video News Disabilità: Orlandini (Lega del Filo d’Oro), ‘la Fondazione ci ha accompagnati in una sfida che Video News Sbloccato il bonus istituti paritari, chi può richiederlo Video News Disabilità: Bartoli (Lega del Filo d’Oro), ‘cresce la rete dei servizi con nuove sedi sul Carica altri Firenze cielo sereno enter location 36.5 ° C 36.7 ° 34.3 ° 28 % 1.3kmh 4 % Gio 34 ° Ven 36 ° Sab 37 ° Dom 36 ° Lun 39 ° Ultimi articoli Primo Piano Sciopero industria in Toscana: migliaia in corteo a Firenze. Confindustria: “Condividiamo le stesse preoccupazioni” Finanza Unicredit controlla Commerzbank, al lavoro per dialogo con Berlino e sindacati Finanza Unicredit-Commerz, Rosa (Aibe): “Non sia l’unico esempio, campioni transeuropei sono indispensabili” Primo Piano Tenta di uccidere il compagno della figlia a coltellate e di avvelenare la moglie Cronaca Un tombino in ghisa per spaccare la vetrata del locale: ma il colpo a Vinci riesce a metà SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Disabilità: anno record per la Lega del Filo d’Oro, massimo storico di utenti e giornate di Video News “Trump straparla e tu stai zitto”, ad Ankara la domanda del giornalista imbarazza Rutte Video News Commercio, Benifei (Pd): “Accordo Ue-Messico utile per Made in Italy e diversificazione mercati” Video news Video News Disabilità: anno record per la Lega del Filo d’Oro, massimo storico di utenti e giornate di Video News “Trump straparla e tu stai zitto”, ad Ankara la domanda del giornalista imbarazza Rutte Video News Commercio, Benifei (Pd): “Accordo Ue-Messico utile per Made in Italy e diversificazione mercati”