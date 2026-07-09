Trasporti, Ricci (Pd): “Diritti passeggeri, dopo 22 anni rimborsi certi e trolley incluso” Video News 9 Luglio 2026 15:39 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Caldo record sull’Europa, l’allarme dell’Oms Video News Maran (Pd): “Dopo pandemia e conflitti l’Agenda 2030 ha rallentato, l’Ue tenga alta l’attenzione” Video News Penny Italia in Sicilia: Sviluppo, Territorio e Sostenibilità a San Giovanni La Punta Video News Salus tv n° 27 dell’8 luglio 2026 Video News Tech: convegno Med-Or – Luiss, ‘innovazione asset strategico per sicurezza e autonomia Europa’ Video News Disabilità: Orlandini (Lega del Filo d’Oro), ‘la Fondazione ci ha accompagnati in una sfida che Video News Sbloccato il bonus istituti paritari, chi può richiederlo Video News Disabilità: Bartoli (Lega del Filo d’Oro), ‘cresce la rete dei servizi con nuove sedi sul Video News Il servizio passaporti targato Poste Italiane Video News Previdenza: Manfredonia (Acli), ‘Il contributivo rischia pensioni povere, serve una tutela di Video News Previdenza: Giubboni (Univ. Perugia), ‘La pensione contributiva va corretta con un aiuto Video News Previdenza: Ricotti (Patronato Acli), ‘La pensione contributiva di garanzia tutela chi avrà assegni Carica altri Firenze cielo sereno enter location 36.9 ° C 37.3 ° 35.1 ° 31 % 0.9kmh 7 % Gio 36 ° Ven 36 ° Sab 37 ° Dom 36 ° Lun 39 ° Ultimi articoli Finanza Unicredit-Commerz, Rosa (Aibe): “Non sia l’unico esempio, campioni transeuropei sono indispensabili” Primo Piano Tenta di uccidere il compagno della figlia a coltellate e di avvelenare la moglie Cronaca Un tombino in ghisa per spaccare la vetrata del locale: ma il colpo a Vinci riesce a metà Primo Piano Commando assalta l’azienda di metalli prezioso: mezzi pesanti usati per ostruire le vie d’accesso Sport Con l’attaccante Gianmarco Cipriani l’Arezzo sposa la linea verde SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Caldo record sull’Europa, l’allarme dell’Oms Video News Maran (Pd): “Dopo pandemia e conflitti l’Agenda 2030 ha rallentato, l’Ue tenga alta l’attenzione” Video News Penny Italia in Sicilia: Sviluppo, Territorio e Sostenibilità a San Giovanni La Punta Video news Video News Caldo record sull’Europa, l’allarme dell’Oms Video News Maran (Pd): “Dopo pandemia e conflitti l’Agenda 2030 ha rallentato, l’Ue tenga alta l’attenzione” Video News Penny Italia in Sicilia: Sviluppo, Territorio e Sostenibilità a San Giovanni La Punta