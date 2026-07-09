Maran (Pd): “Dopo pandemia e conflitti l’Agenda 2030 ha rallentato, l’Ue tenga alta l’attenzione” Video News 9 Luglio 2026 15:22 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Trasporti, Ricci (Pd): “Diritti passeggeri, dopo 22 anni rimborsi certi e trolley incluso” Video News Caldo record sull’Europa, l’allarme dell’Oms Video News Penny Italia in Sicilia: Sviluppo, Territorio e Sostenibilità a San Giovanni La Punta Video News Salus tv n° 27 dell’8 luglio 2026 Video News Tech: convegno Med-Or – Luiss, ‘innovazione asset strategico per sicurezza e autonomia Europa’ Video News Disabilità: Orlandini (Lega del Filo d’Oro), ‘la Fondazione ci ha accompagnati in una sfida che Video News Sbloccato il bonus istituti paritari, chi può richiederlo Video News Disabilità: Bartoli (Lega del Filo d’Oro), ‘cresce la rete dei servizi con nuove sedi sul Video News Il servizio passaporti targato Poste Italiane Video News Previdenza: Manfredonia (Acli), ‘Il contributivo rischia pensioni povere, serve una tutela di Video News Previdenza: Giubboni (Univ. Perugia), ‘La pensione contributiva va corretta con un aiuto Video News Previdenza: Ricotti (Patronato Acli), ‘La pensione contributiva di garanzia tutela chi avrà assegni Carica altri Firenze cielo sereno enter location 36.9 ° C 37.3 ° 35.1 ° 31 % 0.9kmh 7 % Gio 36 ° Ven 36 ° Sab 37 ° Dom 36 ° Lun 39 ° Ultimi articoli Finanza Unicredit-Commerz, Rosa (Aibe): “Non sia l’unico esempio, campioni transeuropei sono indispensabili” Primo Piano Tenta di uccidere il compagno della figlia a coltellate e di avvelenare la moglie Cronaca Un tombino in ghisa per spaccare la vetrata del locale: ma il colpo a Vinci riesce a metà Primo Piano Commando assalta l’azienda di metalli prezioso: mezzi pesanti usati per ostruire le vie d’accesso Sport Con l’attaccante Gianmarco Cipriani l’Arezzo sposa la linea verde SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Trasporti, Ricci (Pd): “Diritti passeggeri, dopo 22 anni rimborsi certi e trolley incluso” Video News Caldo record sull’Europa, l’allarme dell’Oms Video News Penny Italia in Sicilia: Sviluppo, Territorio e Sostenibilità a San Giovanni La Punta Video news Video News Trasporti, Ricci (Pd): “Diritti passeggeri, dopo 22 anni rimborsi certi e trolley incluso” Video News Caldo record sull’Europa, l’allarme dell’Oms Video News Penny Italia in Sicilia: Sviluppo, Territorio e Sostenibilità a San Giovanni La Punta