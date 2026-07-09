Disabilità: Bartoli (Lega del Filo d’Oro), ‘cresce la rete dei servizi con nuove sedi sul Video News 9 Luglio 2026 14:25 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Disabilità: Orlandini (Lega del Filo d’Oro), ‘la Fondazione ci ha accompagnati in una sfida che Video News Sbloccato il bonus istituti paritari, chi può richiederlo Video News Il servizio passaporti targato Poste Italiane Video News Previdenza: Manfredonia (Acli), ‘Il contributivo rischia pensioni povere, serve una tutela di Video News Previdenza: Giubboni (Univ. Perugia), ‘La pensione contributiva va corretta con un aiuto Video News Previdenza: Ricotti (Patronato Acli), ‘La pensione contributiva di garanzia tutela chi avrà assegni Video News Addio a Bonnie Tyler, muore a 75 anni la voce del rock romantico Video News Sciopero treni Alta Velocità Italo oggi 9 luglio: gli orari della protesta Video News Heineken Italia presenta Together Lab, il nuovo osservatorio permanente sulla socialità Video News Tech, Ciardi (Acn): “Regole necessarie, ma siano agili e intelligenti” Video News Tech, Macrì (Leonardo): “Competizione economica globale si baserà su innovazione” Video News Bagnasco (Assafrica): “Export italiano in Africa raggiunge i 15 mld” Carica altri Firenze cielo sereno enter location 36.9 ° C 37.3 ° 35.1 ° 31 % 0.9kmh 7 % Gio 36 ° Ven 36 ° Sab 37 ° Dom 36 ° Lun 39 ° Ultimi articoli Cronaca Un tombino in ghisa per spaccare la vetrata del locale: ma il colpo a Vinci riesce a metà Primo Piano Commando assalta l’azienda di metalli prezioso: mezzi pesanti usati per ostruire le vie d’accesso Sport Con l’attaccante Gianmarco Cipriani l’Arezzo sposa la linea verde Cronaca Dalla Regione nuove risorse contro le aggressioni al personale sanitario e sociosanitario Primo Piano Ravenna e Firenze più vicine nel segno di Dante grazie alla Faentina SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Disabilità: Orlandini (Lega del Filo d’Oro), ‘la Fondazione ci ha accompagnati in una sfida che Video News Sbloccato il bonus istituti paritari, chi può richiederlo Video News Il servizio passaporti targato Poste Italiane Video news Video News Disabilità: Orlandini (Lega del Filo d’Oro), ‘la Fondazione ci ha accompagnati in una sfida che Video News Sbloccato il bonus istituti paritari, chi può richiederlo Video News Il servizio passaporti targato Poste Italiane