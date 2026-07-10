Olimpiadi 2028, la Russia torna in gioco: perché la decisione del Cio preoccupa l’Ue Video News 10 Luglio 2026 16:42 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Aurora Ramazzotti, dal confronto con i genitori alle nozze con Goffredo Cerza – Aggiungi contatto Video News Coesione: Malan, “Il PNRR è stato usato efficacemente, fondi riallocati con successo” Video News Coesione: Bignami, “Difesa fondi legata a capacità di spesa, accelerato atterraggio su territori” Video News Coesione: Sberna, “È pilastro dell’Europa, va rafforzata insieme a competitività” Video News Coesione: Fidanza, “Fdi difende un bilancio solido per tutte le regioni” Video News Casa, Tinagli (Pd): “Mercato impazzito, serve accompagnare la Commissione sull’housing accessibile” Video News The italian diplomatic activity from abroad – July 6, 2026 Video News Foreign press review – July 6, 2026 Video News Vivaldini (FdI): “Accordo Ue-Messico strategico, tutela Made in Italy e diritti fondamentali” Video News Design e ideazione estetica: bonus già esaurito Video News Europa, Sberna (FdI): “San Benedetto nella sala Ecr, radici cristiane per costruire il futuro” Video News L’attività diplomatica italiana all’estero – 10 luglio 2026 Carica altri Firenze nubi sparse enter location 31 ° C 32.9 ° 29.8 ° 51 % 1.8kmh 25 % Ven 31 ° Sab 34 ° Dom 38 ° Lun 39 ° Mar 39 ° Ultimi articoli Primo Piano Fiorentina, l’1 agosto a Klagenfurt amichevole di extralusso: sfida al Real Madrid Sport Coppa Italia: l’Arezzo sfida l’Union Brescia il 9 agosto e Benevento-Ravenna vale la Fiorentina Primo Piano Corridoio tirrenico, sindaco di Capalbio al Governo: “Urgente sbloccare iter amministrativo e finanziario” Primo Piano Binari surriscaldati sulla Borgo San Lorenzo – Pontassieve: serve manutenzione urgente Salute e Benessere Seveso, il medico dell’Ufficio speciale: “Giustizia fatta anche se il danno intimo resta. Cosa non dimenticare di una lezione terribile” SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Aurora Ramazzotti, dal confronto con i genitori alle nozze con Goffredo Cerza – Aggiungi contatto Video News Coesione: Malan, “Il PNRR è stato usato efficacemente, fondi riallocati con successo” Video News Coesione: Bignami, “Difesa fondi legata a capacità di spesa, accelerato atterraggio su territori” Video news Video News Aurora Ramazzotti, dal confronto con i genitori alle nozze con Goffredo Cerza – Aggiungi contatto Video News Coesione: Malan, “Il PNRR è stato usato efficacemente, fondi riallocati con successo” Video News Coesione: Bignami, “Difesa fondi legata a capacità di spesa, accelerato atterraggio su territori”