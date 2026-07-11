Lega Salvini Toscana: “In arrivo nuove forze dell’ordine. Segnale concreto di nostra attenzione alla sicurezza dei cittadini”

Sicurezza in Toscana, interviene la Lega Toscana guidata dal vicepremier Matteo Salvini. Lega Toscana che nei giorni scorsi ha inaugurato una nuova sede a Firenze.

L’intervento Lega con i deputati Andrea Crippa, commissario Lega Toscana, Tiziana Nisini, commissaria comunale Lega Firenze, Elisa Montemagni, Andrea Barabotti.

“Prosegue il potenziamento degli organici delle Forze di polizia fortemente voluto dal Governo. Ad agosto arriveranno in Toscana 181 nuovi poliziotti, destinati a rafforzare Questure e Commissariati della Regione, migliorando il controllo del territorio, la prevenzione e il contrasto alla criminalità.

Nel dettaglio, le assegnazioni riguarderanno: Arezzo 21, Firenze 17, Grosseto 6, Livorno 20, Lucca 23, Massa-Carrara 10, Pisa 29, Pistoia 16, Prato 16 e Siena 23”.

Per Crippa, Nisini, Montemagni e Barabotti “Si tratta di un ulteriore segnale concreto dell’attenzione che il Governo e la Lega continuano a riservare alla sicurezza dei cittadini. Il rafforzamento degli organici consentirà di incrementare la presenza delle Forze dell’ordine sul territorio, garantendo un’azione ancora più efficace nella prevenzione e nel contrasto alla criminalità e a tutela delle nostre comunità”.