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Famiglia francese di 7 persone ferita nell’incidente sulla A1: tre minori in elisoccorso fra Firenze e Perugia

Il sinistro si è verificato nel territorio umbro ma per la vicinanza territoriale si sono attivati i vigili del fuoco di Montepulciano

CronacaPrimo Piano
REDAZIONE
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Foto Adn.Kronos
1 ' di lettura

MONTEPULCIANO – Grave incidente stradale nelle prime ore del mattino lungo l’autostrada A1, dove un’intera famiglia è rimasta ferita a seguito di uno schianto che ha visto coinvolta un’unica autovettura.

L’allarme è scattato intorno alle 6,30 del mattino, richiedendo anche l’intervento dei vigili del fuoco del comando di Siena, partiti d’urgenza dal distaccamento di Montepulciano. I pompieri si sono portati fino al chilometro 426 della corsia autostradale, nel territorio comunale fra Chiusi e Fabro, in provincia di Terni, per prestare i primi soccorsi e mettere in sicurezza l’area del sinistro. A bordo del mezzo viaggiava un nucleo familiare di nazionalità francese composto da ben sette persone.

Le conseguenze dell’impatto sono apparse subito serie, in particolare per i passeggeri più giovani. Due ragazzi di 10 e 16 anni, a causa dei traumi riportati, sono stati presi in carico dal personale sanitario e trasferiti d’urgenza a bordo dell’elisoccorso direttamente a Careggi e all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze.

Un uomo di 41 anni e una minorenne sono stati trasportati al pronto soccorso delle Scotte in codice giallo, un’altra minorenne è stata trasportata in codice rosso a Perugia dall’ elisoccorso dell’Umbria. Sul posto anche l’ambulanza della Misericordia di Sarteano, l’automedica di Nottola, l’ambulanza della Pubblica Assistenza di Torrita di Siena e l’ambulanza infermieristica di Fabro.

I rilievi per stabilire le cause dell’incidente sono affidati alla polizia stradale.

© Riproduzione riservata

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