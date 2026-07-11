La scuola primaria a San Gimignano si farà: anche con i fondi della Regione Toscana

SAN GIMIGNANO – La Regione aiuterà il Comune di San Gimignano, in provincia di Siena, con un contributo straordinario di un milione e mezzo di euro in due anni per la costruzione della nuova scuola primaria, che sarà realizzata nell’area ora occupata dall’ex scuola media di via Delfo Giachi, che dovrà essere demolita.

Il Consiglio regionale ha dato il via libera al finanziamento, approvando la seconda variazione di bilancio dell’anno proposta dalla giunta. 900mila euro saranno messi a disposizione nel 2026 e le rimanenti 600mila nel 2027.

L’impegno finanziario è subordinato alla presentazione da parte del Comune del quadro economico dell’intervento, corredato dal relativo piano di copertura finanziaria dei costi, e dalla dichiarazione di assenza di doppio finanziamento. Se, una volta ultimati i lavori, la spesa finale sarà minore rispetto a quella ammessa a contributo, si provvederà a rideterminare l’ammontare del finanziamento. Per dieci anni almeno l’edificio dovrà ospitare una scuola.

“La scuola è al centro dell’agenda di questa giunta – commenta il presidente della Toscana, Eugenio Giani -, Con questo ed altri aiuti la Regione intende accompagnare gli enti locali nella realizzazione di interventi strategici e non rinviabili”.

Il consigliere regionale senese e capogruppo del Pd in consiglio regionale Simone Bezzini esprime soddisfazione per la variazione di bilancio: “Wna manovra – sottolinea – in cui l’edilizia scolastica è centrale”. L’intervento su San Gimignano – dice – era molto atteso”. Apprezzamento in generale per l’attenzione prestata alla provincia di Siena