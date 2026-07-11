Nottata di sangue nell’Aretino: due morti per incidenti stradali

AREZZO – Un tragico bilancio di sangue sulle strade dell’aretino, dove nel giro di pochissime ore due incidenti stradali hanno strappato la vita a due uomini, un 48enne e un 39enne. I drammatici episodi, avvenuti tra la serata di ieri e la notte scorsa, hanno mobilitato in codice rosso i soccorritori del 118 e le forze dell’ordine, ma per entrambe le vittime non c’è stato purtroppo nulla da fare.

Il primo sinistro mortale si è consumato poco dopo le 21 di ieri (10 luglio) nel territorio comunale di Foiano della Chiana, precisamente in via Molin Nuovo. Per cause ancora in corso di accertamento, un uomo di 48 anni è rimasto coinvolto in un gravissimo incidente mentre si trovava a bordo della propria motocicletta. L’impatto è stato fatale e l’uomo è deceduto sul colpo. Sul posto sono tempestivamente accorsi i sanitari della Pubblica assistenza di Foiano e l’automedica di Cortona, i cui tentativi di rianimazione si sono purtroppo rivelati vani, oltre ai carabinieri della compagnia di Cortona incaricati di effettuare i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica del dramma.

Nemmeno quattro ore più tardi, intorno all’una di stanotte, un secondo drammatico allarme ha fatto scattare i soccorsi in località Il Matto, nel comune di Arezzo, a causa dell’investimento di un pedone. La vittima, un uomo di 39 anni, è stata travolta da un veicolo riportando lesioni gravissime. L’equipe medica dell’automedica di Arezzo, giunta sul luogo del sinistro insieme alla Misericordia di Castiglion Fiorentino, ha tentato a lungo di rianimare il trentanovenne direttamente sul posto.

La centrale operativa del 118 aveva preallertato anche l’elisoccorso Pegaso 2 per un eventuale trasporto d’urgenza in una struttura specializzata, ma la missione del velivolo è stata drammaticamente annullata quando il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo.

Per i rilievi e la gestione della viabilità è intervenuta la polizia di Arezzo.