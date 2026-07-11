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Famiglia francese di 7 persone ferita nell’incidente sulla A1: due minori in elisoccorso al Meyer

Il sinistro si è verificato nel territorio umbro ma per la vicinanza territoriale si sono attivati i vigili del fuoco di Montepulciano

Cronaca
REDAZIONE
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Foto Adn.Kronos
Meno di 1 ' di lettura

MONTEPULCIANO – Grave incidente stradale nelle prime ore del mattino lungo l’autostrada A1, dove un’intera famiglia è rimasta ferita a seguito di uno schianto che ha visto coinvolta un’unica autovettura.

L’allarme è scattato intorno alle 6,30 del mattino, richiedendo anche l’intervento dei vigili del fuoco del comando di Siena, partiti d’urgenza dal distaccamento di Montepulciano. I pompieri si sono portati fino al chilometro 426 della corsia autostradale, nel territorio comunale di Fabro, in provincia di Terni, per prestare i primi soccorsi e mettere in sicurezza l’area del sinistro. A bordo del mezzo viaggiava un nucleo familiare di nazionalità francese composto da ben sette persone.

Le conseguenze dell’impatto sono apparse subito serie, in particolare per i passeggeri più giovani. Due ragazzi di 10 e 16 anni, a causa dei traumi riportati, sono stati presi in carico dal personale sanitario e trasferiti d’urgenza a bordo dell’elisoccorso direttamente all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze.

Gli altri cinque membri della famiglia sono stati invece smistati dalle ambulanze del 118 e ricoverati negli ospedali della zona per gli accertamenti e le cure del caso. I rilievi per stabilire le cause dell’incidente sono affidati alla polizia stradale.

© Riproduzione riservata

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