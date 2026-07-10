Firenze nella morsa dell’afa: bollino rosso e temperature alte anche di notte

FIRENZE – L’ondata di caldo africano non molla la presa sulla Toscana e Firenze si conferma una delle città più colpite dall’emergenza afa. Il nuovo bollettino emesso dal ministero della Salute ha infatti confermato il codice rosso – il livello di allerta più elevato – per tre giornate consecutive fino a domani (11 luglio)

Secondo le previsioni e i dati diffusi in una nota da Palazzo Vecchio, la colonnina di mercurio farà registrare temperature percepite massime fino a 36 gradi per l’intero ciclo dei tre giorni. Nel dettaglio delle ore più calde, il termometro toccherà i 34 gradi nelle giornate di giovedì e venerdì, per poi assestarsi sui 33 gradi nella giornata di sabato. A rendere ancora più pesante la situazione saranno le temperature minime del mattino, destinate a rimanere particolarmente elevate e comprese tra i 24 e i 25 gradi, un fattore che impedirà alle abitazioni di rinfrescarsi e che contribuirà ad aumentare sensibilmente il disagio bioclimatico per la popolazione, in particolare per i soggetti fragili.

I modelli meteorologici analizzati dagli uffici del Comune confermano che la persistenza di questa eccezionale ondata di calore è causata da un robusto campo di alta pressione di matrice nordafricana che sta stazionando stabilmente sull’Italia. La Toscana resterà pienamente coinvolta da questa configurazione atmosferica almeno fino alla giornata di sabato, prolungando una fase di marcata criticità sia per le temperature reali che per l’alto tasso di umidità avvertito dai cittadini.