Empoli, scatta domani la nuova stagione: il programma del raduno e l’elenco dei convocati

EMPOLI – La nuova stagione dell’Empoli Football Club scatta ufficialmente domani. I calciatori azzurri si ritroveranno nelle prime ore della giornata presso il Monteboro Training Center per poi trasferirsi, nel pomeriggio, al Centro Sportivo di Petroio dove sosterranno la seduta d’allenamento inaugurale prevista per le 18,00.

Agli ordini di mister Guido Pagliuca ci sarà un gruppo composto da trentadue atleti. La batteria dei portieri sarà formata da Brancolini, Filippis, Perisan e Seghetti. Il reparto arretrato conterà su Babalola, Bembnista, Curto, Egan, Guarino, Indragoli, Olivieri, Pasalic, Rugani e Tosto. Per quanto riguarda la linea mediana, il tecnico avrà a disposizione Asmussen, Belardinelli, Biondini, Ceesay, Degli Innocenti, Elia, Fabri, Magnino, Saporiti e Yepes. Il pacchetto avanzato, infine, sarà composto da Bianchi, Busiello, Campaniello, Monaco, Orlandi, Shpendi, Sodero e Popov, il quale si aggregherà ai compagni soltanto il 16 luglio.