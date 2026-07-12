Tour de France 2026 prosegue, ultime tappe e gran finale Video News 12 Luglio 2026 09:20 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Morto il senatore Graham, 2 giorni fa l’incontro con Zelensky a Kiev Video News Ondate di calore, il piano di Roma per ridurre l’impatto sui cittadini Video News Ambiente, CESTHA: tre tartarughe marine tornano in libertà alla Festa della Cozza Selvaggia Video News Caldo, bollettini giornalieri del ministero della Salute su 27 città Video News Spazio: Martino, ‘con polo italiano Cyber e Space economy si armonizzano iniziative italiane’ Video News Inghilterra-Norvegia, non solo Kane vs Haaland: sfida a colpi di video… tra gli eserciti Video News Spazio: Martino, ‘con polo italiano Cyber e Space economy si armonizzano iniziative italiane’ Video News Spazio, presentato al Senato il polo italiano per il Cyber e la Space economy Video News Spazio, Gruppo GeneGIS promuove incontro alla Camera su importanza dati satellitari per il Video News Spazio. Lisi (Asi): “Cooperazione con Paesi emergenti per creare valore condiviso” Video News Spazio: De Luca (Aises), ‘polo italiano Cyber e Space economy tradurrà conoscenze in azione Video News Spazio: De Luca (Aises), ‘polo italiano Cyber e Space economy tradurrà conoscenze in azione Carica altri Firenze cielo sereno enter location 28.3 ° C 28.9 ° 26.5 ° 62 % 0.5kmh 3 % Dom 34 ° Lun 36 ° Mar 38 ° Mer 40 ° Gio 40 ° Ultimi articoli Cronaca Locale ritenuto abituale ritrovo di soggetti pericolosi chiuso 10 giorni dal questore Cronaca Un milione di toscani over 65, l’Ordine dei Medici: “Fondamentale la medicina di prossimità” Cronaca Incendi boschivi, inaugurato a Calenzano un serbatoio per gli spegnimenti Politica Toscana terza nella classifica dei livelli essenziali di assistenza, Giani: “Confermata la validità della sanità pubblica” Sport nazionale Argentina-Svizzera, rigore non dato e rosso a Embolo: proteste ai Mondiali SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Morto il senatore Graham, 2 giorni fa l’incontro con Zelensky a Kiev Video News Ondate di calore, il piano di Roma per ridurre l’impatto sui cittadini Video News Ambiente, CESTHA: tre tartarughe marine tornano in libertà alla Festa della Cozza Selvaggia Video news Video News Morto il senatore Graham, 2 giorni fa l’incontro con Zelensky a Kiev Video News Ondate di calore, il piano di Roma per ridurre l’impatto sui cittadini Video News Ambiente, CESTHA: tre tartarughe marine tornano in libertà alla Festa della Cozza Selvaggia