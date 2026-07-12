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Locale ritenuto abituale ritrovo di soggetti pericolosi chiuso 10 giorni dal questore

Nei reiterati controlli della questura nell'esercizio di via Forlanini trovate più volte persone note alle forze dell'ordine o destinatarie di misure

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Foto Adn Kronos
1 ' di lettura

FIRENZE – Dal 10 luglio è scattata la sospensione della licenza per 10 giorni per un pubblico esercizio di via Forlanini nel comune di Firenze disposta, ai sensi dell’articolo 100 del Tulps dal questore della provincia di Firenze Fausto Lamparelli.

Il provvedimento, elaborato dalla Divisione polizia amministrativa e sociale della questura di Firenze, è stato emesso a seguito di interventi e reiterati controlli di polizia effettuati dalle volanti della questura.

In occasione dei citati interventi, all’interno del pubblico esercizio, sono stati identificati avventori, perlopiù stranieri, noti alle forze dell’ordine, soprattutto per reati contro la persona, il patrimonio e in materia di stupefacenti.

In particolare: nel corso di un controllo del 1 giugno scorso, tra gli avventori identificati, è stato anche denunciato un soggetto contravventore al divieto di dimora a Firenze; nel corso di un altro controllo effettuato nella notte del 26 giugno, identificati, invece, tre soggetti, dei quali uno destinatario di una misura cautelare ancora in atto, mentre gli altri risultanti irregolari sul territorio nazionale; all’esito di un altro intervento effettuato presso l’esercizio in questione, è stato rintracciato un soggetto destinatario di una misura di custodia cautelare per il reato di rapina, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale, da eseguire. Infine, è stato effettuato un intervento per lite violenta tra una coppia di avventori stranieri.

Sulla base di quanto emerso, per l’autorità provinciale di pubblica sicurezza, il pubblico esercizio creerebbe una situazione di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica.

La sospensione, disposta ai sensi dell’articolo 100 del Tulps, per la quale è sempre ammesso il ricorso nelle sedi competenti, è esecutiva da venerdì 10 luglio. 

© Riproduzione riservata

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