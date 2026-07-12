Ambiente, Carbonara: “Piattaforme offshore Eni motore di economia circolare e biodiversità” Video News 12 Luglio 2026 14:41 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Tour de France 2026 prosegue, ultime tappe e gran finale Video News Morto il senatore Graham, 2 giorni fa l’incontro con Zelensky a Kiev Video News Ondate di calore, il piano di Roma per ridurre l’impatto sui cittadini Video News Ambiente, CESTHA: tre tartarughe marine tornano in libertà alla Festa della Cozza Selvaggia Video News Caldo, bollettini giornalieri del ministero della Salute su 27 città Video News Spazio: Martino, ‘con polo italiano Cyber e Space economy si armonizzano iniziative italiane’ Video News Inghilterra-Norvegia, non solo Kane vs Haaland: sfida a colpi di video… tra gli eserciti Video News Spazio: Martino, ‘con polo italiano Cyber e Space economy si armonizzano iniziative italiane’ Video News Spazio, presentato al Senato il polo italiano per il Cyber e la Space economy Video News Spazio, Gruppo GeneGIS promuove incontro alla Camera su importanza dati satellitari per il Video News Spazio. Lisi (Asi): “Cooperazione con Paesi emergenti per creare valore condiviso” Video News Spazio: De Luca (Aises), ‘polo italiano Cyber e Space economy tradurrà conoscenze in azione Carica altri Firenze nubi sparse enter location 36.1 ° C 37.4 ° 34.7 ° 35 % 0.9kmh 40 % Dom 35 ° Lun 36 ° Mar 38 ° Mer 41 ° Gio 41 ° Ultimi articoli Sport Via alla campagna abbonamenti della Pianese: lo slogan è ‘BaCiami anCora’ Sport nazionale Svizzera, furia dopo ko con Argentina: “Noi danneggiati, rosso a Embolo senza senso” Sport Con il blocco di lavoro off season inizia la stagione del Bisonte Firenze Cronaca Si insediano 11 nuovi militari nelle stazioni della provincia di Massa Carrara Politica Fabio Mini eletto nuovo presidente provinciale di Fratelli d’Italia SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Tour de France 2026 prosegue, ultime tappe e gran finale Video News Morto il senatore Graham, 2 giorni fa l’incontro con Zelensky a Kiev Video News Ondate di calore, il piano di Roma per ridurre l’impatto sui cittadini Video news Video News Tour de France 2026 prosegue, ultime tappe e gran finale Video News Morto il senatore Graham, 2 giorni fa l’incontro con Zelensky a Kiev Video News Ondate di calore, il piano di Roma per ridurre l’impatto sui cittadini