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Si insediano 11 nuovi militari nelle stazioni della provincia di Massa Carrara

I rinforzi hanno incontrato il comandante della Legione Carabinieri Toscana, generale di brigata Pierluigi Solazzo

Cronaca
REDAZIONE
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Si insediano 11 nuovi militari nelle stazioni della provincia di Massa Carrara (foto carabinieri)
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CARRARA – L’organico del comando provinciale dei carabinieri di Massa Carrara si amplia con 11 nuovi militari assegnati alle stazioni della provincia, un potenziamento mirato a rafforzare la presenza dell’Arma sul territorio.

I nuovi carabinieri, di cui sette formati nel 144esimo corso che avevano già incontrato qualche giorno fa il comandante della Legione Carabinieri Toscana, generale di brigata Pierluigi Solazzo, e quattro provenienti da altri reparti d’Italia (tra cui un luogotenente e un brigadiere), sono stati accolti presso la caserma Plava di Massa dal comandante provinciale, colonnello Alessandro Dominici, che ha ricordato loro i valori dell’Arma, i principi di responsabilità, la centralità del servizio alla comunità e di vicinanza ai cittadini.

L’arrivo dei carabinieri, già operativi, permetterà di intensificare i servizi di prossimità, potenziare le attività di prevenzione e repressione dei reati, garantendo una maggiore presenza delle pattuglie sul territorio, dalle aree urbane di Massa e Carrara ai comuni più piccoli della provincia, contribuendo ad aumentare la capacità di risposta alle esigenze e alle criticità della provincia.

Un rinforzo che conferma l’impegno dell’Arma nel garantire sicurezza, legalità e un rapporto sempre più stretto con i cittadini della provincia di Massa Carrara.

© Riproduzione riservata

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