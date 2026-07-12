Con il blocco di lavoro off season inizia la stagione del Bisonte Firenze

FIRENZE – Comincia ufficialmente domani (13 luglio) la stagione 2026/27 de Il Bisonte Firenze, con il primo giorno del blocco di lavoro off season dedicato alle giocatrici del roster non impegnate con le rispettive nazionali.

Jennifer Boldini, Beatrice Agrifoglio, Nausica Acciarri, Federica Piacentini, Aneta Zojzi, Sofia Valoppi e Giulia Fanfani si ritroveranno domattina alle 9 alla palestra sussidiaria e per tre settimane, fino al 31 luglio, si sottoporranno a due sessioni di allenamento giornaliere, con tre giorni effettivi di riposo settimanali dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina.

“Abbiamo introdotto questo Blocco di Lavoro Off Season perché l’estate, per le atlete che non giocano in nazionale, è molto lunga, ed è importante che anche loro lavorino con qualità nel periodo di pausa”, spiega coach Alessandro Orefice, che supervisionerà tutto dalla Slovenia, mentre a guidare le sedute, fisiche al mattino e tecniche al pomeriggio, saranno il terzo allenatore Carlo Maria Mitti, il fisioterapista Federico Aoli e, dalla terza settimana, il secondo allenatore Matteo Pentassuglia.

“L’obiettivo di questo Blocco di Lavoro Off Season – racconta ancora coach Orefice – sarà soprattutto quello di tornare ad avere volume di palla, tutto in progressione sui fondamentali: inizieremo a dare un’idea di quello che potrà essere il sistema di gioco, dalla difesa al sistema di ricezione a quello della copertura, e gradualmente cominceremo anche a saltare. Sono contento che il club abbia accettato di fare questo sforzo per mettere la squadra nella condizione migliore per lavorare anche nell’Off Season, perchè per le ragazze che non giocano in nazionale ci sono troppi mesi di stop: allenarsi 4/5 volte a settimana con la palla in maniera costante cambierà molto, consentendoci di arrivare all’inizio della preparazione vera e propria con una buona base di lavoro”.

Al termine del blocco di lavoro off season ci saranno un paio di settimane di pausa prima della ripresa degli allenamenti, ma le ragazze continueranno comunque a lavorare, come peraltro hanno già fatto in questi mesi, sotto la supervisione del preparatore atletico Ömer Ertik coadiuvato dal fisioterapista Federico Aoli: “Hanno iniziato a metà maggio con un programma fisico di quattro settimane – rivela coach Orefice -, poi a metà giugno hanno modificato il lavoro per altre quattro settimane, e adesso cambieranno ancora per altre quattro settimane, fino all’inizio della preparazione: l’off season atletica, sia a distanza sia in loco, sarà quindi un lavoro di dodici settimane con tre programmi diversi, a cui da domani aggiungeremo anche la parte della palla, con le tre settimane di sedute al Pala BigMat”.