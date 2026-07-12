Via alla campagna abbonamenti della Pianese: lo slogan è ‘BaCiami anCora’

PIANCASTAGNAIO – La Pianese è pronta a ripartire insieme ai suoi tifosi. Prende il via da domani la campagna abbonamenti per la stagione sportiva 2026/27, accompagnata dallo slogan BaCiami anCora, un invito a rinnovare il legame tra la squadra e il proprio pubblico dopo le emozioni vissute insieme.

La prima fase sarà dedicata ai possessori dell’abbonamento della stagione appena conclusa, che da domani (13 luglio) a mercoledì 30 luglio potranno esercitare il diritto di prelazione confermando il proprio posto allo stadio.

A partire da lunedì (20 luglio), sarà inoltre possibile sottoscrivere nuovi abbonamenti esclusivamente per i posti non soggetti a prelazione da parte degli abbonati della passata stagione.

La vendita libera scatterà invece sabato 1 agosto, sia online su Ciaotickets.com sia in tutti i punti vendita autorizzati CiaoTickets.

Per la stagione 2026/27 sono previste le seguenti tariffe: Tribuna intero (18-65 anni): 210 euro; ridotto (14-18 anni e over 65): 140 euro; under 14: 70 euro. Tribuna vip tariffa unica 350 euro.

Di seguito invece il costo dei biglietti per la singola partita- Tribuna intero (18-65 anni): 15 euro più diritti di prevendita; ridotto (14-18 anni e over 65): 10 euro più diritti di prevendita; under 14: 5 euro più diritti di prevendita. Tribuna d’onore tariffa unica: 30 euro più diritti di prevendita

Con la campagna BaCiami anCora, la Pianese rinnova l’invito ai propri tifosi a sostenere da vicino il cammino delle zebrette dagli spalti dello stadio in un percorso che, ancora una volta, vedrà squadra e tifoseria uniti dagli stessi colori e dalla stessa passione.