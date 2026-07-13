35.1 C
Firenze
lunedì 13 Luglio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Sostenibilità, DS Smith Italia e Tiber Pack insieme per ﻿packaging ‘glue-free’

Ambiente ed Energia
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – Sviluppare soluzioni integrate di packaging sostenibile e innovativo. E’ l’obiettivo dell’accordo firmato da DS Smith Packaging Italia spa e Tiber Pack spa. Elemento chiave della collaborazione è la tecnologia proprietaria Nicetuck di Tiber Pack, una soluzione di packaging che elimina completamente l’utilizzo di colla. Questo approccio ‘glue-free’, in termini di sostenibilità, consente di ridurre emissioni e costi lungo la filiera produttiva; sotto il profilo dei materiali, elimina l’impiego di adesivi, contribuendo a una maggiore semplicità e riciclabilità; dal punto di vista logistico, permette di ottimizzare le linee produttive grazie a una minore complessità dei macchinari. “La collaborazione con Tiber Pack nasce dal nostro comune impegno verso l’innovazione e la sostenibilità del packaging ed è con grande orgoglio che accogliamo questo accordo”, ha commentato Paolo Marini, managing director di DS Smith Packaging Italia.  

“Insieme, le nostre due aziende potranno rispondere alle esigenze dei clienti – aggiunge -, con l’obiettivo di offrire ai consumatori finali soluzioni avanzate in linea con le crescenti esigenze del mercato in termini di sostenibilità e con i nostri obiettivi di economia circolare”. Soddisfazione per l’accordo di collaborazione è stato espresso anche dal ceo di Tiber Pack Spa, Maurizio Ceci. “Condividiamo una visione orientata all’innovazione, alla sostenibilità e alla creazione di valore per i clienti – dice -. Questa collaborazione ci consentirà di proporre soluzioni ancora più performanti, sviluppate attraverso un approccio integrato che considera packaging e automazione come elementi strettamente connessi e complementari. Siamo convinti che questa sinergia rappresenti un vantaggio concreto per i clienti in termini di efficienza, risparmio, competitività e sostenibilità”. Tiber Pack è una realtà italiana di riferimento nel settore dell’automazione per il packaging, specializzata nella progettazione e realizzazione di linee automatiche di incartonamento e sistemi di fine linea. DS Smith è uno dei leader a livello globale nella fornitura di imballaggi in cartone ondulato, supportata da attività di riciclo e produzione di carta. 

sostenibilita

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
35.1 ° C
36.3 °
34 °
40 %
0.9kmh
7 %
Lun
36 °
Mar
37 °
Mer
39 °
Gio
40 °
Ven
40 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2112)ultimora (1268)Video Adnkronos (445)sport (108)salute (80)Tecnologia (73)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati