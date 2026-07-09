Salvini convoca cabina di regia sulla siccità: nuove misure per 1,7 mld

(Adnkronos) – Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha convocato questa mattina la cabina di regia sulla crisi idrica. In apertura il Commissario Straordinario nazionale per l’adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, Prefetto Fabio Ciciliano, ha illustrato il quadro aggiornato della situazione idrica nazionale, evidenziando un miglioramento delle condizioni nel Centro-Sud rispetto allo scorso anno. Permangono tuttavia situazioni di severità idrica significativa nelle regioni del bacino del Po, che continuano a richiedere particolare attenzione e monitoraggio.

Nel corso dei lavori, Angelica Catalano, direttore della direzione generale Dighe e Infrastrutture Idriche del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha illustrato lo stato di attuazione del programma nazionale degli investimenti nel settore idrico, articolato in 733 interventi per un finanziamento complessivo superiore a 6 miliardi di euro. Sono state anche presentate le prossime iniziative del Ministero. In particolare, il Mit è impegnato nella predisposizione delle procedure per l’assegnazione di circa 1 miliardo di euro destinato agli investimenti nel settore idrico potabile. Inoltre si sta definendo un ulteriore programma di finanziamento pari a circa 700 milioni di euro nell’ambito del Piano Nazionale di Interventi Infrastrutturali e per la Sicurezza nel Settore Idrico (Pnissi), destinato principalmente a interventi per l’uso irriguo della risorsa.

Il ministro Salvini ha sottolineato come la gestione dell’acqua debba necessariamente essere portata avanti con programmazione, rapidità di intervento e una visione di lungo periodo. Il ministro ha ribadito l’impegno importante del proprio dicastero che oltre ai 6 miliardi di euro già programmati aggiunge le nuove misure in arrivo per circa 1,7 miliardi di euro a conferma dell’impegno per rafforzare la sicurezza degli approvvigionamenti. Lo segnala il Mit in una nota.

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