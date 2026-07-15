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Roma, allarme per Gasperini infortunio per Vaz

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – Brutte notizie per Gasperini che prepara la prossima stagione. In attesa di capire quale attaccante gli regalerà il mercato, si ferma Robinio Vaz.  

Nel corso di una seduta di allenamento, l’attaccante ha lasciato anzitempo il campo per un problema al ginocchio. Nei prossimi giorni il 19enne sarà valutato, ma le prime impressioni non sono positive. Si parla di una lesione al legamento collaterale mediale del ginocchio destro. Dovrebbe stare fermo almeno un mese e saltare praticamente tutto il ritiro. 

Vaz nell’ultima stagione, arrivato a gennaio dal Marsiglia, ha collezionato 12 presenze in Serie A segnando anche un gol. 
 

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