Sassuolo, infortunio per Berardi

(Adnkronos) – Cominciano i primi ritiri in vista del nuovo campionato di Serie A che comincerà il 22 di agosto.

E per il Sassuolo non comincia nel migliore dei modi. Si è infortunato, infatti, Berardi. L’esterno e capitano neroverde è già ai box per un infortunio, di cui c’è ancora da quantificare l’entità e i relativi tempi di recupero: di seguito il comunicato ufficiale neroverde.

“Berardi, nei prossimi giorni, seguirà un percorso di riatletizzazione specifica per un sovraccarico alla caviglia destra presso il Mapei Football Center”.

Nulla di serio, dunque, ma un primo intoppo per un calciatore che da anni non è al 100%. Un primo allarme per i fantallenatori che lo puntano alla prossima asta.

Fantacalcio.it per Adnkronos

—

sport/fantacalcio

webinfo@adnkronos.com (Web Info)