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Inghilterra-Argentina, Adani senza voce e critiche: “Chi lo ha messo in telecronaca?”

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Lele Adani senza voce per l’Argentina. Oggi, mercoledì 15 luglio, l’ex difensore ha commentato per la Rai la sfida tra l’Albiceleste e l’Inghilterra, partita valida per la semifinale dei Mondiali 2026, lasciandosi andare alle sue consuete esultanze in occasione dei gol della Nazionale di Scaloni, capace di rimontare i Tre Leoni per 2-1, tanto da finire la partita senza voce. 

Tra richiami a Maradona e alla garra argentina “che non accetta mai il proprio destino”, Adani è diventato protagonista sui canali della rete pubblica, portando su di sé però anche tante critiche. Su X tutti si sono scatenati contro l’ex difensore: “Mi auguro di non sentire mai più la voce di Adani”, ha scritto un utente, “fategli l’antidoping”.  

“Adani non si può sentire”, “ma chi è che lo ha messo in telecronaca?”, e ancora: “Portatelo in psichiatria”, fino al più classico “Adani out”. 

 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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