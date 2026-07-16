Siniscalchi: “Con ‘Illumina’ 32 mln di euro per 85 playground gratuiti in tutta Italia”

(Adnkronos) – Il Capo del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio, Flavio Siniscalchi, in occasione dell’inaugurazione dello Spazio Illumina ai Giardini Lamboglia di Genova, illustra il piano nazionale Sport Illumina, gli investimenti previsti e il valore sociale dei nuovi playground destinati ai territori. Lo spazio è stato realizzato nell’ambito del progetto Sport Illumina, finanziato dal Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi e ideato e promosso da Sport e Salute per rigenerare gli spazi pubblici attraverso lo sport.

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