Salis: “Bene ‘Illumina’ a Genova, sport deve essere un diritto di tutti e gratuito” Video News 16 Luglio 2026 12:48 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Stone a Trump: “La dignità non è un algoritmo, sii la persona di cui una madre andrebbe fiera” Video News Gli atleti Galanda e Ossola: “Playground sono il futuro dello sport inclusivo” Video News Siniscalchi: “Con ‘Illumina’ 32 mln di euro per 85 playground gratuiti in tutta Italia” Video News Nepi Molineris: “Con Illumina abbattiamo anche le barriere economiche dello sport” Video News Social: Ruotolo (Pd), “Cambiato paradigma, ora piattaforme digitali si adattino ai minori” Video News Genova inaugura lo Spazio Illumina, a Marassi il playground che unisce sport, inclusione e comunità Video News Bpco, D’Antonio: “Con la revisione della Nota 99 accesso alla triplice terapia più semplice e Video News Brandi (Pro Vita): “Stop diktat ideologici Ue negli aiuti all’Africa, si rispetti libertà dei Video News Card. Sarah: “Rispettare l’autodeterminazione dei popoli e la loro convinzione religiosa” Video News Inselvini (FdI): “Per uscire dalla crisi L’Europa deve recuperare proprie radici cristiane” Video News Ue, popolazione raggiunge il suo picco. Poi il calo – Video Video News Rotocalco n° 28 del 15 luglio 2026 Carica altri Firenze poche nuvole enter location 33.2 ° C 34.5 ° 32 ° 53 % 1.3kmh 15 % Gio 34 ° Ven 36 ° Sab 36 ° Dom 37 ° Lun 35 ° Ultimi articoli Lavoro Bolzano, l’esperto su Crollo Tribunale: “Presto per le cause” Primo Piano Sottrae il cellulare a un anziano poi chiede il ‘riscatto’ per restituirlo: individuato e arrestato Lavoro Crollo tetto tribunale di Bolzano, Romagnoli (Cni): “La sicurezza va rispettata in ogni fase cantiere, aspettare le indagini” Sport nazionale Lele Adani e il racconto del calcio, il commentatore diventa un caratterista e le parole diventano grottesche Salute e Benessere Mash, esperti a confronto su importanza diagnosi per patologia epatica sottovalutata SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Stone a Trump: “La dignità non è un algoritmo, sii la persona di cui una madre andrebbe fiera” Video News Gli atleti Galanda e Ossola: “Playground sono il futuro dello sport inclusivo” Video News Siniscalchi: “Con ‘Illumina’ 32 mln di euro per 85 playground gratuiti in tutta Italia” Video news Video News Stone a Trump: “La dignità non è un algoritmo, sii la persona di cui una madre andrebbe fiera” Video News Gli atleti Galanda e Ossola: “Playground sono il futuro dello sport inclusivo” Video News Siniscalchi: “Con ‘Illumina’ 32 mln di euro per 85 playground gratuiti in tutta Italia”