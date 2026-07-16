Social: Ruotolo (Pd), “Cambiato paradigma, ora piattaforme digitali si adattino ai minori” Video News 16 Luglio 2026 11:33 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Genova inaugura lo Spazio Illumina, a Marassi il playground che unisce sport, inclusione e comunità Video News Bpco, D’Antonio: “Con la revisione della Nota 99 accesso alla triplice terapia più semplice e Video News Brandi (Pro Vita): “Stop diktat ideologici Ue negli aiuti all’Africa, si rispetti libertà dei Video News Card. Sarah: “Rispettare l’autodeterminazione dei popoli e la loro convinzione religiosa” Video News Inselvini (FdI): “Per uscire dalla crisi L’Europa deve recuperare proprie radici cristiane” Video News Ue, popolazione raggiunge il suo picco. Poi il calo – Video Video News Rotocalco n° 28 del 15 luglio 2026 Video News Prometeo tv n° 28 del 15 luglio 2026 Video News Kiev colpisce 20 navi russe e annuncia sistemi Patriot ‘Made in Ukraine’ – Notizie dall’Ucraina podc Video News Spari a Trastevere, i ristoratori della zona: “Qui sta diventando terra di nessuno” Video News Lite in strada a Roma, spara al ragazzo che lo aveva ripreso mentre urinava 15/07/2026 Video News Alzheimer: al Palazzo della Cancelleria Vaticana convegno su diritto di eguale tutela per i pazienti Carica altri Firenze poche nuvole enter location 33.2 ° C 34.5 ° 32 ° 53 % 1.3kmh 15 % Gio 34 ° Ven 36 ° Sab 36 ° Dom 37 ° Lun 35 ° Ultimi articoli Sport nazionale Lele Adani e il racconto del calcio, il commentatore diventa un caratterista e le parole diventano grottesche Salute e Benessere Mash, esperti a confronto su importanza diagnosi per patologia epatica sottovalutata Economia Dalla Regione un contributo alle aziende artigianali e industriali per la registrazione dei prodotti Igp Politica Ordine dei medici, appello al parlamentari della Toscana: “Si revochi la reiscrizione dei professionisti radiati durante il Covid” Primo Piano Viola ripetutamente il divieto di dimora imposto dal Gip: va in carcere SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Genova inaugura lo Spazio Illumina, a Marassi il playground che unisce sport, inclusione e comunità Video News Bpco, D’Antonio: “Con la revisione della Nota 99 accesso alla triplice terapia più semplice e Video News Brandi (Pro Vita): “Stop diktat ideologici Ue negli aiuti all’Africa, si rispetti libertà dei Video news Video News Genova inaugura lo Spazio Illumina, a Marassi il playground che unisce sport, inclusione e comunità Video News Bpco, D’Antonio: “Con la revisione della Nota 99 accesso alla triplice terapia più semplice e Video News Brandi (Pro Vita): “Stop diktat ideologici Ue negli aiuti all’Africa, si rispetti libertà dei