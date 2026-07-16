Drivalia, nell’estate 2026 i noleggi di auto elettrificate salgono al 54%

(Adnkronos) – Nell’estate 2026 i noleggi di vetture elettrificate raggiungono il 54% delle scelte. E’ uno dei dati che emergono dall’Osservatorio Drivalia in cui si presentano i trend del noleggio per il trimestre estivo 2026. Analizzando l’andamento delle prenotazioni per il trimestre estivo (giugno-agosto 2026) la società di noleggio e mobilità del Gruppo CA Auto Bank registra come la scelta di auto a basse emissioni è ormai una realtà consolidata, si prenota con più anticipo, i soggiorni si prolungano e il turismo internazionale fa la parte del leone. I noleggi di modelli ibridi salgono al 44% delle scelte complessive (guadagnando due punti percentuali rispetto al 42% dello scorso anno), affiancati dalle vetture elettriche che si confermano stabili al 10%. Questo cambio di passo della mobilità sostenibile si traduce in una progressiva contrazione delle motorizzazioni tradizionali a benzina e diesel: i motori termici continuano infatti a perdere terreno, scendendo dal 48% dell’estate 2025 all’attuale 46%. Ma dall’Osservatorio emergono altri dati interessanti sulle abitudini dei viaggiatori. Per ottimizzare il budget e bloccare le tariffe migliori, l’anticipo medio di prenotazione sale a 31 giorni (contro i 24 del 2025). Anche la durata media del noleggio si allunga a 9 giorni (l’anno scorso erano in media 8). Una scelta dettata dalla necessità di ottimizzare i costi: anziché fare più viaggi, si concentra il budget in un unico soggiorno più lungo.

L’analisi demografica conferma la forte attrattività dell’Italia per il turismo internazionale: ben il 61% delle prenotazioni arriva infatti dall’estero. In cima alla classifica dei paesi di provenienza svetta l’Italia con il 38%, seguita a ruota dalla Germania che, con il 26% delle prenotazioni, si conferma il primo mercato estero. Seguono le prenotazioni dagli Stati Uniti (17%) e dalla Francia (15%). Numeri che certificano il forte appeal internazionale della Penisola per le vacanze estive. A livello geografico, il Sud e le Isole fanno il pieno di prenotazioni, premiate in modo assoluto come destinazioni più richieste guidate da Sicilia, Sardegna e Puglia. La Sicilia conquista il vertice della classifica, concentrando il 16,9% delle prenotazioni totali. Seguono da vicino la Sardegna con il 15,8% e la Puglia con il 14,5%. L’attrattività delle isole si fa ancora più marcata se si analizza il sotto-segmento dei clienti che scelgono vetture elettrificate (BEV e PHEV): in questo caso la Sardegna sale al primo posto con il 19,2% delle preferenze, seguita da Sicilia e Puglia, entrambe al 16,2%.

“In un contesto economico complesso, e di fronte alle incertezze attuali, i consumatori non rinunciano alle vacanze ma scelgono di pianificarle con più consapevolezza e lungimiranza” ha commentato Pasquale Piccolino, Country Manager di Drivalia Italia. “Da un lato, il sorpasso storico delle motorizzazioni a zero e basse emissioni, che superano il 50% delle preferenze, dimostra una maturità ormai strutturale verso un turismo sostenibile. Dall’altro, l’aumento dell’anticipo di prenotazione e della durata dei noleggi risponde all’esigenza di ottimizzare tempi e costi, trasformando il noleggio nel pilastro di un viaggio più consapevole”.

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